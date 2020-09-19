快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

健康的零食，當薑黃遇上堅果，開啟身體新能量!!

文 / 紅布朗國際有限公司提供

堅果含有蛋白質、膳食纖維、維生素B群、礦物質(鈣、鎂、鐵、鋅…等)及有益於健康的必需脂肪酸和植化素。衛生福利部國民健康署107年新版「每日飲食指南」中建議國人每日食用至少一份來自原態的堅果種子類食物，有益健康。

薑黃根莖含薑黃素（Curcumin），為天然可食用黃色素，新鮮的薑黃乾燥後研磨成粉，是咖哩主要成分之一，兼具辛香特色，從食品、香料、染色、醫療、化妝品到保健食品等，應用十分廣泛，現在成為熱門的明星食物。

圖／紅布朗國際有限公司提供
圖／紅布朗國際有限公司提供

少鹽帶出堅果香甜風味
頂級生機果仁，採用外觀呈現如玫瑰花般的粉紅色澤「玫瑰鹽」，少量添加，堅果搭配椰棗、果乾完美口感的結合，好吃涮嘴。

頂級薑黃腰果、頂級薑黃威力果，採用微量「海藻糖」，海藻糖甜度約為蔗糖的45%，不像蔗糖、果糖容易有甜膩，海藻糖能讓薑黃更能附著於堅果，添加少許「海鹽」，堅果香脆可口。

頂級堅果禮盒，經典配色大方美觀，手提設計更方便，適合各年齡層，長輩、小朋友都喜歡，送禮自用兩相宜。

圖／紅布朗國際有限公司提供
圖／紅布朗國際有限公司提供

鐵罐包裝貯存堅果營養價值
堅果營養價高，烘焙加工後更需要好的容器來保護，避免破壞油脂性的維生素D和維生素A。因此，鐵罐貯存堅果營養與風味比一般塑膠包裝穩定度高。

鐵罐可回收，低污染，省資源
鐵罐回收後，去漆及雜質作業後再送至鋼鐵廠再製成鋼鐵，回收再製過程可降低環境與能源的影響，對地球環境最好的保護。

紅布朗嚴選高品質堅果，真材實料，經低溫輕烘焙、不油炸，無添加人工色素、香精、防腐劑，嚴謹安心製程，製造廠通過HACCP & ISO22000，與經第三方公正檢驗單位合格， 帶給全家最安心美味健康的零食。

圖／紅布朗國際有限公司提供
圖／紅布朗國際有限公司提供

相關新聞

【美中台新博弈】美中對峙威力強大 台灣能安然逃離風暴核心？

美中對峙越來越激烈，從雙邊關係、到區域議題，彼此不再掩藏對另外一方的敵意，這是一個超級颶風，也是超級核彈，所有區域內的國家，莫不躲得遠遠的，深恐被輻射風尾掃到。

掌烏賊完全養殖技術 十大傑出青年海大徐德華從小愛魚

第58屆十大傑出青年昨天名單出爐，國立台灣海洋大學水產養殖學系徐德華助理教授為十大傑出青年農漁環保類當選人。海大今天表示...

你也是「脫北者」？2020天下幸福城市調查：台北得第一 民眾無感

你幸福嗎？今年天下幸福城市大調查，六都與非六都第一，依舊由台北和連江拿下；而進步最大的分別是台南與屏東。小城市突破困境，首都居民卻在外逃，問題在首長？

勞保年改暫緩 許銘春：政府負最終給付責任

勞動部昨晚發聲明表示，勞保年金改革無具體期程，待社會有共識才推動。勞動部長許銘春今天出席活動，面對媒體詢問勞保年改一事不...

健康的零食，當薑黃遇上堅果，開啟身體新能量!!

堅果含有蛋白質、膳食纖維、維生素B群、礦物質(鈣、鎂、鐵、鋅…等)及有益於健康的必需脂肪酸和植化素。衛生福利部國民健康署107年新版「每日飲食指南」中建議國人每日食用至少一份來自原態的堅果種子類食物，

熱門新聞

情勢升高？12架共機聚集海峽中線挑釁 空軍飛彈追監

陳時中稱吃豬睪丸體力會變好？柯文哲：他念哪個醫學院

開放美牛美豬進口 孫大千：民進黨感謝川普暗助小英

九六台海危機共軍最激挑釁 國軍證實提升戰備因應

開放美豬讓台灣走出去？ 孫大千：蘇貞昌睜眼說幹話

眾官員赴飯店拜會美次卿 學者：對美外交面子裡子全失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。