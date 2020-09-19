健康的零食，當薑黃遇上堅果，開啟身體新能量!!

堅果含有蛋白質、膳食纖維、維生素B群、礦物質(鈣、鎂、鐵、鋅…等)及有益於健康的必需脂肪酸和植化素。衛生福利部國民健康署107年新版「每日飲食指南」中建議國人每日食用至少一份來自原態的堅果種子類食物，有益健康。

薑黃根莖含薑黃素（Curcumin），為天然可食用黃色素，新鮮的薑黃乾燥後研磨成粉，是咖哩主要成分之一，兼具辛香特色，從食品、香料、染色、醫療、化妝品到保健食品等，應用十分廣泛，現在成為熱門的明星食物。

圖／紅布朗國際有限公司提供

少鹽帶出堅果香甜風味頂級生機果仁，採用外觀呈現如玫瑰花般的粉紅色澤「玫瑰鹽」，少量添加，堅果搭配椰棗、果乾完美口感的結合，好吃涮嘴。

頂級薑黃腰果、頂級薑黃威力果，採用微量「海藻糖」，海藻糖甜度約為蔗糖的45%，不像蔗糖、果糖容易有甜膩，海藻糖能讓薑黃更能附著於堅果，添加少許「海鹽」，堅果香脆可口。

頂級堅果禮盒，經典配色大方美觀，手提設計更方便，適合各年齡層，長輩、小朋友都喜歡，送禮自用兩相宜。

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鐵罐包裝貯存堅果營養價值堅果營養價高，烘焙加工後更需要好的容器來保護，避免破壞油脂性的維生素D和維生素A。因此，鐵罐貯存堅果營養與風味比一般塑膠包裝穩定度高。

鐵罐可回收，低污染，省資源鐵罐回收後，去漆及雜質作業後再送至鋼鐵廠再製成鋼鐵，回收再製過程可降低環境與能源的影響，對地球環境最好的保護。

紅布朗嚴選高品質堅果，真材實料，經低溫輕烘焙、不油炸，無添加人工色素、香精、防腐劑，嚴謹安心製程，製造廠通過HACCP & ISO22000，與經第三方公正檢驗單位合格， 帶給全家最安心美味健康的零食。