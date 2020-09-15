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美國海洋暨大氣總署示警：台灣正面臨20年來最大規模珊瑚白化危機

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚因連日高溫白化，出現癩痢頭感到憂心。記者牟玉珮／攝影
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚因連日高溫白化，出現癩痢頭感到憂心。記者牟玉珮／攝影

隨著台灣夏季溫度飆破歷史紀錄，台灣周遭海域的珊瑚也正經歷20年來最嚴重的珊瑚白化危機。美國（USA）國家海洋暨大氣總署（NOAA）暨7月將台灣南部海域的珊瑚白化警告提升到最高的等級2後，8月更將台灣北部海域也升到最高警告，意味著全台灣的海域都面臨著大規模珊瑚白化，甚至是死亡的危機。

綠色和平專案主任張皪心表示，NOAA的珊瑚觀測系統以衛星監測海水表面溫度，並依據水溫示警可能發生珊瑚白化的區域。

事實上，不僅NOAA提出警告，來自台灣各地的潛水員也陸續回報珊瑚白化現象。綠色和平研究團隊在墾丁的三個潛水地點也紀錄到大規模白化的影像。這是自1998年以來，台灣周圍海域珊瑚受白化威脅最嚴重的一年。

張皪心說，台灣今年因為受到太平洋高壓的影響，目前侵襲的颱風數量較少，連帶使得陸地與海水的溫度都普遍升高。台灣周邊的海域，包括南海的東沙環礁、太平島等都已經測得海水溫度超過30度的紀錄。至於綠色和平在墾丁三處海域紀錄到的數值，包括5公尺，10公尺和18公尺，海洋溫度皆高於28度，最高可達31度。

海水持續高溫將增加珊瑚的生存壓力，不利於珊瑚礁生長。適合珊瑚生長的水溫範圍是20度～28度，若水溫低於18度或高於30度，將使得大多數珊瑚會排出體內的共生藻，形成白化現象，讓珊瑚甚至逐漸虛弱甚至死亡。

值得注意的是，海水溫度短期變化並不會造成白化，大量珊瑚白化主因往往是海水持續地異常增溫。

珊瑚對於整個海洋生態系有著不可或缺的重要性。然而，根據聯合國政府間氣候專門委員會（IPCC）的報告指出，若全球升溫1.5度，珊瑚礁將減少70％到90％；若升溫2度，超過99％的珊瑚礁將消失殆盡，連帶衝擊海洋生態圈。

面對台灣20年來最嚴重的珊瑚白化危機，綠色和平要求台灣中央與地方政府，應盡快宣布氣候緊急狀態，除了揭露氣候危機的風險，更應該依據巴黎氣候協定制定更嚴格的減碳目標，從中央到地方，都應該積極進行能源轉型，降低碳排放，努力將氣溫控制在攝氏1.5度，才能讓美麗的珊瑚生生不息。

（作者／魯皓平 本文出自2020.9.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

珊瑚 墾丁 巴黎氣候協定 南海 高溫

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