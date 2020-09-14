新書出版創新低 綠委籲落實圖書免營業稅

近年我國圖書產業低迷，出版新書總量去年創新低，民進黨立委今舉行記者會，呼籲文化部與財政部務必正視產業困境，傾聽產業的訴求進行通盤性的調整，並建議檢討是否將20頁以下圖書也納入免營業稅範圍。

民進黨立委邱志偉、高嘉瑜今共同舉行記者會指出，根據國家圖書館統計，台灣出版新書總量創18年來新低，去年新書出版量為36810種，負成長5.89%，今年受疫情影響，新書量與新書印刷量更不樂觀。

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻表示，實體書店今年掀起關店潮，誠品書店今年已結束或即將結束的門市共九家店，第2季受到疫情衝擊營運也轉虧，稅後虧損2235萬元。另外2020台北國際書展與2020台北國際童書展皆因疫情影響取消或延後辦理。依公會初步瞭解，整體出版產業上半年業績大約下跌2至3成，下半年雖有藝FUN劵的助益，但讀者依然有防疫的考量，導致減少到書店次數。

高嘉瑜指出，根據財政部統計，截止今年6月底，出版業銷售總額相較於去年同期減少4億多元。文化部為了振興出版業，日前公布「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法修正草案」以透過圖書免納營業稅幫助出版業度過困境，刺激買氣。但她認為，20頁以下圖書未納入免納營業稅的範圍，對於這些出版業者來說並不公平，也會造成出版業者間在發票上開立的困擾，文化部應對這些爭議作出改善。

中華民國圖書發行協進會理事長李再星則指出，文化部日前公布將於明年中開始推動圖書免徵營業稅，雖然立意良善，但產業普遍認為用文化藝術事業法減免營業稅真的很複雜。目前規範是書籍或電子書要有ISBN或EISBN才能申請免徵營業稅，加上出版社可以自行決定是否申請免稅或應稅，確實有可能造成出版上中下游的混亂。

他並指出，最重要的是還有年限5年及最多可再展延5年的問題。他期盼，圖書免稅能真正「入法」，才能與文化部的辦法無痛接軌。

邱志偉則表示，稅收的問題，應從更長遠的國家發展角度來看，對出版文化產業的扶植，長期來說，產生的後續效益一定大過稅收。邱志偉要求行政部門須尊重立法院推動相關修法，並盡速提出符合產業發展需求的政策。