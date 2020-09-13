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聯合報一周大事9/6～9/12

聯合報 / 綜合報導
蔡英文總統（前左）11日視導「防空飛彈連」，針對共軍擾台，嚴正警告這些不速之客，不要低估國軍守護家園決心。圖／總統府提供
蔡英文總統（前左）11日視導「防空飛彈連」，針對共軍擾台，嚴正警告這些不速之客，不要低估國軍守護家園決心。圖／總統府提供

國內：

8日：國發會發布前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道建設預算從原本4200多億元腰斬剩不到2000億元；與５Ｇ、ＡＩ和半導體相關的數位建設則從原本460億元，增為1382億元。

9日：監察院調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽案，發現有眾多司法檢警調高層涉不當接觸、球敘、宴飲、甚至疑炒股行為，要求行政院、司法院兩個月內查處。

11日：共軍近日拉高擾台動作及頻率，蔡英文總統表示，要嚴正警告不速之客，不要低估國軍守護家園的決心，更不要忽視台灣人民確保自由民主生活的意志，「國土主權，我們寸步不讓。」

國外：

9日：主管中東地區軍事任務的美軍中央司令部司令麥肯錫宣布，駐伊拉克美軍人數本月內將從目前的五千兩百人減為三千人。美國政府高層官員日前則透露，幾天後，川普政府還會宣布進一步削減駐阿富汗美軍規模。

10日：中印邊境形勢近日急劇惡化，大陸國務委員兼外交部長王毅於莫斯科與印度外交部長蘇杰生舉行雙邊會談，雙方達成五點共識，指目前狀況對雙方都沒有好處，雙方邊防部隊應繼續對話，盡快結束對峙，保持適當距離，緩解緊張關係。

11日：巴林前外交部長暨國王顧問哈利德（Khalid al-Khalifa）指出，巴林決定與以色列建立關係。這也是繼阿拉伯聯合大公國後，數周內第二個停息與以色列仇敵關係的阿拉伯國家。

美軍 外交部 司法院 以色列 台灣人

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