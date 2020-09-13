聯合報一周大事9/6～9/12

近年來幾起護理之家、小型機構發生火災事件，造成多人傷亡的慘劇，一把火燒出長照機構在防火安全上的疑虞。為加強長照機構防火安全上的觀念，社團法人美國消防工程師學會台灣分會與和頌住宿長照機構今日共同主辦「住

2020-09-09 11:40