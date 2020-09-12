拜了蚊子館2／正反聲音拉扯 台東焚化爐活化難

行政院公共工程委員會列管閒置公共設施，也就是俗稱的蚊子館僅剩下17案，除了將台中市大里的老舊市場轉型為社福設施，確立重啟台東焚化爐也是重要活化標的，工程會主委吳澤成去年更親自寫信給環保署，盼推進重啟時程；只不過，環團對台東焚化爐重啟仍有疑慮，存在正反聲音。

據了解，工程會累計列管閒置公共設施428件，經解除列管、結案或併案者計411件，至今年8月持續列管者剩17案，部分活化案例符合政策需求，例如日照中心，但台東焚化爐牽涉各方反彈，雖已解除列管，但後續推動仍有待觀察。

⊚老市場變聊天的日照中心

位在大里第一公有零售市場，屋齡達30年，建築物空間型態老舊，也不符地方民眾消費習慣，加上周邊無停車場設施，消費者購物不便，致市場機能日漸沒落，逐步變成蚊子設施，也遭到工程會列管。

工程會介入協助活化後，先確認當地已無市場需求，接著請中央目的事業主管機關衛生福利部協調台中市政府社會局確認轉型為社福設施，作為日照中心使用，目前已由OT廠商、財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會進行裝修微調及設施搬遷中，未來將投入長照2.0的服務，讓老市場化身長輩們未來能聊天、小聚的日照中心。

⊚嘉義市最快年底追加停車場

嘉義市東市場綜合大樓三樓規劃為停車場，但因升降設備老舊損壞，讓東市場空有市區優勢，甚至也符合民眾需求，卻是多次招標，遲遲無廠商投標。

最後在工程會介入下，認為流標的關鍵問題是升降梯設備品質問題，因此建議將油壓汽車昇降機重新更換後再進行招商，並請嘉義市政府交通處檢討標案條件，給予合理利潤後順利完成招標，目前進度是廠商正進行更新消防設備以及升降梯工程中，規劃今年底就能營運。

⊚台東垃圾焚化廠重啟 正反聲音仍難平

台東垃圾焚化廠在2015年7月11日完工，卻爆出縣府與廠商履約爭議、縣府評估啟用不符效益，加上民眾抗爭等因素，設施完成後遲遲無法營運，一度為了活化直接轉型為「環境教育中心」。

但工程會列管後認為，台東縣府每年編列經費維護，卻是有焚化廠不用將垃圾外運焚化，不符成本效益，因此督促台東縣府積極與民眾溝通及儘速研議相關作業期程。據了解，吳澤成甚至在去年初親自寫信給環保署長張子敬，提醒此案的重要性，也多次提醒環保署協調解決焚化爐應回復垃圾焚化廠使用，否則不惜收回中央補助款。