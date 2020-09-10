部落反彈大！陳科睿辭噶瑪蘭族群委員 原民會尊重

原住民族委員會日前公布花蓮縣豐濱鄉青年陳科睿擔任噶瑪蘭族群委員，因陳原登記為阿美族，引發在地噶瑪蘭族人質疑與反彈。昨天陳科睿在臉書上宣布，決定辭去噶瑪蘭族群委員一職，希望政治的打壓與謠言停止。曾反對陳科睿的部落代表潘禎祥則低調不回應，只希望新任委員能獲部落認同。

針對陳科睿宣布請辭族群委員，原民會回應，尊重陳的決定，新任委員人選會再研議討論，目前委員先暫時空缺。原民會本月2日曾到豐濱鄉公所召開陳科睿身分說明會，當時約有50名噶瑪蘭族人拉白布條抗議。

陳科睿受訪僅說「謝謝大家關心，想說的都在臉書貼文裡」，他的貼文指出，追溯族譜發現曾祖母是噶瑪蘭人，認為成年的自己可決定族別與歸屬，終於在今年2月完成人生中第一次由自己決定的族別登記。但自原民會發布族群委員人事以來，不僅被人身攻擊，還殃及支持的親友，生活不堪其擾。

陳科睿貼文表示，當初主動爭取成為族群委員，為更多沒有身分的族人奮鬥，沒想到遭到有心人惡意的扭曲，還有政治惡勢力的打壓。為了不讓人誤以為戀棧，因此選擇離開，再找方法幫助無法取得族群身份的噶瑪蘭和平埔族。

潘禎祥表示，既然陳科睿請辭，不方便針對此事多做回應，希望原民會能選出部落認同的人選，至少要清楚了解噶瑪蘭傳統文化和族語，才能擔任噶瑪蘭族群委員。