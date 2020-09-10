【深耕社會公益】二次獲文馨獎麗富康國際廣邀經銷商一起投入公益活動 讓愛延續

文 / 麗富康國際

成軍逾十三年的本土企業麗富康國際(livecom)透過嚴明制度培育人才，鼓勵經銷商透過學習專業技術，自己做人生的主人，實現財富自由。有感社會變遷甚巨，麗富康近年廣邀經銷商一同投入公益，數千人同心深入社會角落，以一己有限之力，種下無限善的種子。

年度麗富康公益獎受獎團隊 圖／麗富康國際 提供
年度麗富康公益獎受獎團隊 圖／麗富康國際 提供

麗富康國際因從事美的產業，自2007年創立以來，13年間持續投入藝文活動、關懷弱勢，用行動力深耕社會公益、推動全民身心健康不遺餘力。獲得文化部「文馨獎」第10屆銅獎及第14屆銀獎之殊榮，其中第14屆文馨獎銀獎為表彰長年贊助「陳冠宇室內樂團」、「長榮交響樂團」的活動演出。2010年起，麗富康國際因看見弱勢青少年的培育希望，投入贊助台北市中正高中田徑隊，持續提供運動員最需要的保健食品生命飲，以讓來自弱勢家庭的運動好手能補足缺乏的營養，增強體能、做好賽前準備，除了奪下優異競賽成績，更希望的是他們能在未來順利升學並有適宜的職涯發展，成為社會棟樑。

不僅投入藝文活動、長期贊助弱勢田徑隊伍之外，麗富康也為響應台灣血庫短缺的狀況，拋磚引玉發起捐血活動，邀請經銷商們一起挽袖捐血。透過企業發起並帶動經銷商一起做公益，希望能用麗富康的力量，關懷社會上更多需要幫助的團體或弱勢族群。短時間內經銷商便自主發起了淨灘、銀髮族服務、育幼院捐款、啟智中心關懷等活動，以經銷商店家為據點，讓店家自主號召團隊參與，公益成效顯著且擴散快速。為了鼓勵更多經銷商參與公益，將麗富康的互助、互惠精神傳散到社會更多角落，麗富康特別在本年度「麗富康國際表揚大會」增設公益獎項，表彰公益參與顯著的團隊，共有62組團隊獲獎，場面壯觀。

麗富康表揚大會 圖／麗富康國際 提供
麗富康表揚大會 圖／麗富康國際 提供

麗富康國際為鼓勵經銷商在事業上的努力，已多年舉辦表揚大會，活動近兩千人參加。許多經銷商在加入事業自己開店前，在經濟上都較為困頓；如今習得一技之長，能夠靠一己之力提供家人更好的生活，甚至還有餘力幫助社會弱勢，更可以圓夢帶家人出國旅遊，在表揚受獎時講到激動之處便潸然淚下，現場氣氛溫馨感人。

麗富康表揚大會 圖／麗富康國際 提供
麗富康表揚大會 圖／麗富康國際 提供

今年麗富康邀請在醫藥產業超過50年的前羅氏大藥廠副總裁吳國男擔任研發總顧問，吳國男先生因為欣賞麗富康的理念，了解執行長的宏觀善念，因此義不容辭接下顧問的職位，嚴選專利獨特配方、挑選精緻原料並嚴格監督製成優良產品。而今年麗富康表揚大會也邀請吳國男先生到場致詞，吳顧問提到：「麗富康團隊的職責就是將優質的產品介紹給需要的人，擁有好的領導者、優秀的產品及完整的團隊，大家一起努力，不僅利己更要利他，創造佳績！」期盼與團隊齊心給大眾更多好的產品！目前麗富康全台經銷商店家已達113家，近期更上線了全新麗富康線上購物平台，並提供會員專屬優惠，讓各區經銷商在網路時代都能享有更便利的經營環境，提供更好的服務給大家！

麗富康研發總顧問吳國男先生（圖右） 圖／麗富康國際 提供
麗富康研發總顧問吳國男先生（圖右） 圖／麗富康國際 提供

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