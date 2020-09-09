用電大戶僅1%綠電 5,000瓩規範太寬鬆

「用電大戶只承擔不到1%的綠電，民進黨是不是太為財團著想了？」立委蔡壁如、邱臣遠、洪申翰及環團9日痛批，「用電大戶條款」僅規範5,000kW（瓩）以上，佔全台50%電力的用電大戶僅負擔不到1%再生能源電力，而經濟部卻認為「已善盡企業社會責任」，令人難以接受。但經濟部表示，針對「用電大戶條款」還沒有打算修改。

標準應訂800kW

「執政黨訂的條件太寬鬆，是想為用電大戶開脫嗎？」民眾黨立委蔡壁如表示，能源局依《再生能源發展條例》所訂的「用電大戶條款」太過寬鬆，僅規範5,000kW以上的用電大戶，應該與《能源管理法》列管之能源用戶設在800kW以上的標準一致。符合條件的家數從5,400家降到506家，根本沒有推動綠能的決心。

蔡壁如指出，用電大戶僅需10%裝置容量為再生能源也太低，至少要有非核家園再生能源佔20%的目標，否則就變成全民幫財團負擔綠能的額外電費。因太陽光電只有躉購制度，導致地面型光電侵害生態環境；她呼籲太陽光電應該屋頂型先於地面型，工廠屋頂的光電比例很少，「政府要讓用電大戶負起社會責任。」

納入彈性購電模式

「用電大戶條款是一場拔河。」民進黨立委洪申翰指出，經濟部現行草案仍有進步空間，包含適用對象應分階段漸進列管5,000kW以下的用電大戶，緩衝期應從5年縮短為3年，讓第1批用電大戶在2023年前就完成裝設義務；同時經濟部應協助用電大戶以多元方式履行綠電義務，並思考納入更有彈性的購電模式。

洪申翰認為，應該擴大管制範圍，「管制的期程是否應往前調？如果現在想做就應該鼓勵幫助他，而不是讓他們產生不確定感，這不是政策應該導引的方向。」民眾黨立委邱臣遠則說，這次修法立意良善，但缺乏細節讓企業環團都無所適從，應該要訂定KPI關鍵績效指標，在什麼時間點要達成怎樣的目標，落實執行率。

公家機關帶頭示範

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，《再生能源發展條例》原本規範政府機關、教育單位等應以身作則，配合中央政策使用一定比例的綠電，「卻在子法時大刀一揮，一律免除使用綠電的責任！」要求的強度完全不能跟用電大戶條款相比，原是鼓勵公家機關多設綠能的條文，如今反成為政府機關自我規避的手段。

「經濟部應該重視用電大戶為台灣帶來的示範作用！」綠色和平專案主任蔡篤慰強調，在現行草案下，使用全台50%電力的用電大戶，只要負擔不到1%再生能源電力，而這些用戶對電力的需求，製造全台30%碳排放量，在草案下也只能減少0.36%的碳排放，經濟部卻認為「已善盡企業社會責任」，令人難以接受。

蔡篤慰補充，對此議題曾多次行文經濟部，而經濟部的回應是，「正陸續收集各方意見，預備納入考量。」但針對用電大戶條款，經濟部目前則沒有打算修改。

綠色和平專案主任蔡篤慰強調，使用全台50%電力的用電大戶僅負擔不到1%再生能源電力，卻製造全台30%碳排放量。

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