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防災超前部署！美國消防工程師學會台灣分會與和頌長照機構攜手合辦消防演練 行政院及衞福部官員率團視察 強化自主應變能力

文 / 周平

(社團法人美國消防工程師學會台灣分會與和頌住宿長照機構共同主辦「住宿式長照機構示範觀摩演練活動」) 圖／和頌住宿長照機構 提供
(社團法人美國消防工程師學會台灣分會與和頌住宿長照機構共同主辦「住宿式長照機構示範觀摩演練活動」) 圖／和頌住宿長照機構 提供

近年來幾起護理之家、小型機構發生火災事件，造成多人傷亡的慘劇，一把火燒出長照機構在防火安全上的疑虞。為加強長照機構防火安全上的觀念，社團法人美國消防工程師學會台灣分會與和頌住宿長照機構今日共同主辦「住宿式長照機構示範觀摩演練活動」，並邀請到行政院災害防救辦公室及衛生福利部官員們親臨現場視察演練過程，希望能為新設立或即將轉型的住宿式長照機構起到良好的防災演練示範作用，也透過與專家的深度交流，訂立適合的緊急災害應變流程。

(衛生福利部政務次長薛瑞元(右一)及各部會官員蒞臨桃園市和頌住宿長照機構視察) 圖／和頌住宿長照機構 提供
(衛生福利部政務次長薛瑞元(右一)及各部會官員蒞臨桃園市和頌住宿長照機構視察) 圖／和頌住宿長照機構 提供

行政院災害防救辦公室方德勝參議及衛生福利部政務次長薛瑞元率領各部會官員蒞臨桃園市私立和頌住宿長照機構視察，現場督導災害情境緊急應變演練，提早完成部署，確保災變狀況發生時，可有效即時應變，減少憾事肇生。此次更引進由日本推動的「桌上模擬消防演練」，使和頌長照機構的同仁及住民們透過親身感受緊急事故發生時的危急性，熟悉機構的逃生滅火設備、後續通報消防相關單位支援流程，更希冀藉由與專家學者的深度交流，建立正確防火管理安全觀念，以及找出一套符合機構運用的緊急災害應變流程。

(和頌住宿長照機構執行長陳麗娟) 圖／和頌住宿長照機構 提供
(和頌住宿長照機構執行長陳麗娟) 圖／和頌住宿長照機構 提供

(和頌住宿長照機構災害情境緊急應變演練過程) 圖／和頌住宿長照機構 提供
(和頌住宿長照機構災害情境緊急應變演練過程) 圖／和頌住宿長照機構 提供

和頌住宿長照機構執行長陳麗娟表示︰「和頌機構今天很榮幸成為『住宿式長照機構災害情境緊急應變演練』的示範場地，希望未來能有更多機會與全臺灣長照、消防相關長官、學者們與長照先進共同進行防火安全管理上的意見交流，以全面提升住民在長照機構『住』的安全性！」

(桃園市私立和頌住宿長照機構) 圖／和頌住宿長照機構 提供
(桃園市私立和頌住宿長照機構) 圖／和頌住宿長照機構 提供

目前全台灣共有12家合法的住宿式長照機構，其各項設施設備皆符合106年所訂立的衛福部「長期照顧服務法」的標準。以往一般護理之家及老福機構，在防火避難上是以水平及垂直疏散為主，但是住宿式長照機構不論在建築物本體、消防設施設備等，皆符合107年消防局所公佈的「各類場所消防安全設備設置標準」，在設備的安全層級上，也有更嚴格的防火要求，再加上衛福部把「實地災害情境模擬演練」列入地方督導考核項目，著實大為提升了長照機構在防火安全上的觀念與水平。

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