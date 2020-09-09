「我是海外特派員」北區培訓 劉克襄盼學員有實質收穫

第3屆「我是海外特派員」培訓營台北場今天登場，中央通訊社董事長劉克襄在始業式到場，用前總統李登輝的名言「我不是我的我」勉勵學員，盼望每一名學員在培訓營結束，都能有實質的收穫。

連續第3年舉辦的「我是海外特派員」培訓營活動，在全台分為3區，每一場活動都規劃2天1夜課程，且食宿完全免費。第3場北區的培訓營今天展開，共有100名對於新聞專業有興趣的大專院校學生報名參加。

北區培訓營在台北教師會館舉辦課程，中央社董事長劉克襄今天親自到場與學員交流、給予學員勉勵。

劉克襄說，8月已經在台中、高雄各舉辦一場培訓營，現在回到台北，好像棒球賽的總決賽一般，「我自己很像開幕賽的來賓要投第1球」，他更指出3場上課的師資不盡相同，但都同樣精彩。

台北場的講師來自多元背景，包括新境界文教基金會副執行長吳怡農、日本產經新聞台北支局長矢板明夫、報導者創辦人何榮幸、華視新聞部經理黃兆徽、聯合報副總編輯郭崇倫、好旅文創創辦人辛翠芸、中央通訊社總編輯陳正杰等；此外，在第1屆「我是海外特派員」活動期間赴吉隆坡實習的台灣大學新聞研究所學生吳昇鴻，也將分享在中央社與海外實習的經驗。

劉克襄說，中央社規劃「我是海外特派員」每一場研習營的課程，都是費盡心思安排，針對台灣現在媒體的大環境設計課程，他坦言，培訓營的內容都是在大專院校內的課程不易接觸到的。

劉克襄強調，「我是海外特派員」的初心，是中央社社長張瑞昌在規劃中央社的未來，「有一個念茲在茲想要做的事情是在媒體大環境不利之下，能夠給年輕人一個良好的媒體學習環境，讓大家交流、研習，學到更新穎的傳播知識」。他也希望每一名學員在培訓營結束時，「都帶著實質的重量離開」。

此外，劉克襄也用前總統李登輝的名言「我不是我的我」勉勵學員，意即在「我」之外，還有一個更高的自我實現，盼經過培訓，學員能完成一個更好的自己。

第3屆「我是海外特派員」校園巡迴系列活動由文化部指導，並獲中華電信、中國信託商業銀行、兆豐文教基金會、第一商業銀行、昇恆昌與利他樹傳振教育基金會贊助，希望讓更多青年能認識國際新聞、提升媒體素養。