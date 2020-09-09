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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

全台養豬協會今研商百億基金 農委會：有共識才拍板

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
因應萊客多巴胺美豬明年進口台灣衝擊，中央畜產會今天上午11時邀集全國各地養豬協會在台北開會，由畜產會董事長林聰賢主持，農委會主委陳吉仲列席指導，討論百億養豬基金如何運用。圖/豬農提供
因應萊客多巴胺美豬明年進口台灣衝擊，中央畜產會今天上午11時邀集全國各地養豬協會在台北開會，由畜產會董事長林聰賢主持，農委會主委陳吉仲列席指導，討論百億養豬基金如何運用。圖/豬農提供

因應萊客多巴胺美豬明年進口台灣衝擊，中央畜產會今天上午11時邀集全國各地養豬協會在台北開會，由畜產會董事長林聰賢主持，農委會主委陳吉仲列席指導，討論百億養豬基金如何運用，農委會表示，將彙整這段期間產業界的建議，等到大家都有共識後才會拍板定案。

農委會副主委黃金城表示，今天將針對百億基金內容再做一次完整討論，農委會也會列席，因為這段期間已經在各縣市舉辦了20多場座談會，要將收集到的建議彙整起來，再由各縣市養豬協會幹部，檢視這些內容是否符合產業所需，或者有沒有其他建議，要等到大家確定都有共識以後，百億基金才會定案。

能否今明兩天公布百億基金執行內容？黃金城說，可能沒這麼快，因為農委會也要再盤整相關執行細節，需要一點時間。

至於百億養豬基金初步方向，主要用於改善豬舍水汙空汙問題、補助小型養豬場保險、穩定豬價、加強冷鏈等。由於傳統養豬場易有臭味導致民怨，希望補助豬農引進水簾負壓設備等，建立新型養豬場。

另過去小型養豬場沒有保險，常見死亡豬隻遭隨意丟棄在水溝等情形，為避免類似狀況一再發生，農委會明年強制保險，飼養500頭以下的小型養豬場保險費將由政府透過百億基金補助。

豬肉屠宰後送到市場擺售要歷經數小時，運輸車、攤販必須要有冷鏈設備才能確保豬肉品質跟食品安全，農委會過去已獎勵攤販裝設溫控設備，未來將擴大辦理。

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