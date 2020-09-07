收容替代處分成隱憂？移民署管控有治安疑慮對象

媒體報導，收容所受疫情影響而擠爆，待遣返移工成治安未爆彈。移民署今天說，受收容人多為違反行政法規，且現行收容替代配套嚴加管控有治安疑慮者，並持續協調專機遣送名額。

周刊王報導，全球疫情蔓延，越南進入「鎖國」狀態，使得在台灣被查獲應遣返的外籍人士「只進不出」，已擠爆收容所，且現行法令規定外籍人士在收容所內最多只能待100天，移民署改以「收容替代處分」政策因應；但有資深刑警憂心這等同是治安不定時炸彈。

對此，移民署今天發布新聞稿表示，收容所的受收容人大多是違反行政法規的失聯移工或逾期停留者，極少數涉及竊盜、偽造文書等微罪刑事案件。

關於國民黨文傳會主委王育敏關切如殺人等重大刑事案件等問題，移民署說，法院通常會依刑事訴訟法予以裁定羈押於看所守所，不會交由移民署收容，而衍生收容替代以後再犯的問題。

移民署指出，因法定收容天數限制，且延長收容期間須經法院裁定，若受收容人未經裁定延長收容，或收容期間已屆滿，依法須釋放出所，是憲法保障的人身自由，並非因疫情期間收容量較高才有收容替代處分。

針對現行收容替代配套，移民署表示，已嚴加管控有治安疑慮的收替對象，像是當事人須每天至專勤隊報到、專勤隊每天電話聯絡、每週實地訪視、協同警方追查幕後不法集團等。

同時，越南駐台辦事處自今年5月底起，陸續安排包機接返越南籍人士返國，移民署也持續積極協爭取專機名額，務求儘早將越南籍受收容人遣送出國。