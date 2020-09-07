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「我人可能不好，但產品沒問題！」加利負責人再度道歉

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
加利科技有限公司負責人林明進強調，絕對沒賣黑心商品。記者林昭彰／攝影
加利科技有限公司負責人林明進強調，絕對沒賣黑心商品。記者林昭彰／攝影

口罩國家隊「加利科技有限公司」，爆出進口337萬餘片大陸製口罩，混充國產製醫用口罩進入實名制通路，負責人林明進今天早上再度向社會大眾道歉，並強調絕對沒賣黑心商品

林明進說，並非沒有誠信讓民眾退貨，是因為公司現金上周六全部被扣走，所以今天早上先跟朋友周轉幾十萬元，先應付早上這一波退貨，避免造成社會恐慌。他對於自己的過錯造成社會這麼大的恐慌，真的很過意不去，但企業應負的責任，絕對不會躲避。

他還說：「我人可能不好、我的行為不好，但是我的產品絕對沒有問題。不管是實名制或者我工廠生產的口罩，我不會去賣黑心商品。」他說自己是農家子弟、工人出身，書讀得不多，「我只知道要把好東西給所有的人，但是我的做法有問題，造成社會不安，我真的很抱歉。」

加利科技有限公司負責人林明進，對於造成社會恐慌再度道歉。記者林昭彰／攝影
加利科技有限公司負責人林明進，對於造成社會恐慌再度道歉。記者林昭彰／攝影

口罩 林明進 黑心商品

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