「我人可能不好，但產品沒問題！」加利負責人再度道歉

口罩國家隊「加利科技有限公司」，爆出進口337萬餘片大陸製口罩，混充國產製醫用口罩進入實名制通路，負責人林明進今天早上再度向社會大眾道歉，並強調絕對沒賣黑心商品。

林明進說，並非沒有誠信讓民眾退貨，是因為公司現金上周六全部被扣走，所以今天早上先跟朋友周轉幾十萬元，先應付早上這一波退貨，避免造成社會恐慌。他對於自己的過錯造成社會這麼大的恐慌，真的很過意不去，但企業應負的責任，絕對不會躲避。