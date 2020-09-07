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開放萊劑豬進口百億基金該怎麼用？業界人士這樣說

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
各界關心一百一養豬基金怎麼用。圖／豬農提供
各界關心一百一養豬基金怎麼用。圖／豬農提供

政府開放萊克多巴胺美豬明年1月1日起進口，預期衝擊國內養豬產業，農委會預計推出百億養豬基金補償，用於養豬產業升級、提升競爭力，預計最快本周對外宣布，據了解，這百億基金規劃用於改善設備，減少汙染等等。

本周農委會與中央畜產會仍有多場會議，持續與產業溝通。農委會副主委黃金城表示，新式的養豬場採用水簾式、高床的養豬舍，可減少負擔，這部分不可能一年就執行完畢。這筆基金最多能補助到一半，但不可能一年就改完，應該分為多年分批執行，豬舍要改建並不容易，要設計，要思考改建時這些豬要趕到哪裡去，是要減養還是要先改建一半，這些問題都要解決，因此保守估計，還是要五年為期限，一年改建一部分。

他表示，另外一部分就是，當豬價達到每公斤平均批發價65元時，政府就會出面穩定價格；現在毛豬價格每公斤平均批發價70、80元，每年農曆年過後的第17周是豬價最低時，政府才可能出手，因此百億養豬基金編列的內容，絕對會隨著豬價的時間點調整。

黃金城說，此外，比較有可能的是規劃許久的豬隻強制保險，過去小型養豬場並沒有保險，因此豬隻死亡以後，就出現在水溝大排隨便丟棄的情形，但由於明年開始規定強制保險，要把死豬亂丟的現象降到最低，飼養五百頭以下的小型養豬場，保險費就由政府承擔。

某業界人士表示，要提升養豬產業競爭力，改善畜牧場的汙水設備等等，過去政府就已經有其他項目支應，應先訂出小豬育成率的指標、以及飼料換肉率指標，思考要達到這樣的指標，該做哪些事情，才能逐步去改善、降低養豬成本，對大多數的豬農才有助益。

雲林豬農表示，老一輩的飼養者只想要政府保價收購，保證豬價維持某個價格，只賺不賠，但若僅維持價格，就失去了市場機制，等同於過去的22K，其實產業只要有利潤，環保等其他問題，自己也會迎刃而解。

彰化某青年豬農則表示，受到衝擊的是第一線的養豬戶，養豬總成本七成來自於飼料，飼料中的70至75%則來自於玉米，因此大型的養豬場會買玉米期貨避險，避免玉米價格波動增加成本，玉米進口關稅5%若能減少，養豬的成本就能降低，增加與相對平價的各國進口萊克多巴胺豬肉抗衡。

他表示，政府的預算應該花在最適合的地方，不是隨便撒，這一百億的養豬基金，養豬產業都眼紅，精算後就算每一戶分錢，每人最多也就一百萬，他光去年增加場內的飼養設備就花了三、四百萬，百萬做不了甚麼；政府真有心想要做，不是要補助，是要讓產業能與國外在同一個起跑點競爭，對年輕一輩來說，「只想要站著賺錢、不想跪著領補助」。

美豬 美牛

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