角落生物帶路、六大理財闖關遊戲匯聚人氣

「幸福華南親子嘉年華」獎不完、嗨翻天

為提升國人對理財觀念的重視，華南金融集團於9月5日(週六)假台北市大安森林公園舉辦「幸福華南親子嘉年華」，活動從上午9:30一直進行到下午4:00，共計15個攤位、6個互動闖關關卡。除了創造親子同樂的機會，也幫助民眾寓教於樂，建立正確的理財觀念，跟著華南「幸福方程式」系列活動，開創根基穩固的幸福人生。

華南幸福嘉年華大合照，華南金控董事長張雲鵬(後排右4)、副董事長林明成(後排左4)、總經理羅寶珠(後排右3)、華南銀行總經理張振芳(後排左3)、華南永昌證券董事長李啓賢(後排右2)、華南產險董事長凃志佶(後排左2)、華南永昌投信董事長呂金火(後排右1)、華南金資產董事長劉天焱(後排左1)。 圖／華南金控 提供

華南金融集團「幸福華南親子嘉年華」活動於上午9:30熱烈展開，工作人員在活動會場入口處發送限量500份「早鳥卡」，邀請民眾參與。領到早鳥卡的民眾不僅兌換到風靡兒童界、最夯的「角落生物」扭蛋，甚至有幸運的民眾抽到Switch及LG智能家電機器人等大獎。現場民眾反應熱烈，許多人攜家帶眷、大手牽小手湧入大安森林公園！

華南金控董事長張雲鵬(右1)、副董事長林明成(左1)，與獲獎民眾合照。 圖／華南金控 提供

除了誘人的早鳥禮之外，每位參加者都憑著「幸福存摺」闖關卡，進行趣味闖關活動，趣味創意關卡包含：「飛躍便利金融生活」、「財富高升直上」、「領航財富小學堂」、「證券期貨強棒出擊」、「骰骰保我好安心」、「法拍投標我最棒」，六大結合各路投資理財的小遊戲。活動在親子帶動跳中熱鬧開場，參加者憑闖關卡截角免費兌換飲料、爆米花，邊吃邊闖關，現場洋溢著歡樂的氣氛，主辦單位並提供50吋液晶電視等好禮作為摸彩獎項，完成闖關者個個期待幸運抽中大獎，活動現場氣氛達到最高潮，活動於下午4點圓滿結束！

此外，華南金融集團不但重視貴賓客戶，更重視他們的下一代，因此針對貴賓客戶的寶貝們精心設計了「幸福華南小小兵體驗營」，同步在嘉年華現場熱鬧展開，總計有300名小朋友參與，穿著陸戰隊、黑色特戰隊、叢林數碼等各式可愛迷彩服的小小兵們，在教官的帶領下體驗伏地挺身、射擊任務、紅心打靶、拆解玩具槍⋯等關卡，藉此訓練孩子的肌耐力、專注力，提升抗壓性和理解力，讓參與的小朋友們玩得不亦樂乎！家長也在旁猛按快門，為孩子留下珍貴回憶！

華南金控董事長張雲鵬表示，「今年是非常特別的一年，世界的變動更讓華南金融集團感到使命深重，希望能幫助社會大眾建立良好的理財觀念，特別是結了婚、有孩子的朋友，不僅有責任要為家庭遮風擋雨，也有責任把正確的理財觀念傳承給下一代，因此，希望能夠藉著這一系列很有教育意義的活動，幫助各年齡層朋友養成理財的好習慣，並且有充足資源因應未來環境的動盪。」

華南金融集團成立超過100年，致力提供專業的理財服務，實踐、守護、保障每個家庭的理想生活。從單身到立業成家，華南用愛相伴人生的重要時刻，透過「華南嘉年華•幸福方程式」線上和實體活動推廣正確的理財觀念，以及提供舉凡儲蓄、投資、基金、保險等專業且多元的財富管理方案，宛如大山的穩健陪伴，是華南給每一個國人的承諾！

除了為家庭族群設計的「幸福華南親子嘉年華」，「華南嘉年華•幸福方程式」系列活動，也針對想成為人生勝利組的年輕人設計了線上理財性向測驗，並派出理財專家以影片解惑，幫助年輕人順利踏出理財的第一步。另外，活動期間只要您購買華南嚴選商品達交易門檻，就有機會獲得幸福好禮，如：MacBook筆電、Dyson吹風機、Apple Watch……等爆款夯品，讓民眾理財之餘還能享受小確幸，一家大小真的好幸福！