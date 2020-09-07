國際建築活動Open Ｈouse來台 打開台北50個私房建築

1992年創始於倫敦的全球性建築活動「打開房子(Open Ｈouse）」，每年選在秋天某個周末「打開」城市平常不開放的私人或公共建築，邀民眾免費參觀、並設導覽。此一活動串連紐約、米蘭、維也納等全球40餘座城市，台灣今年首度加入，將在11月28、29日舉辦「打開台北(Open Taipei)」，打開雙北50個不曾對外公開的私密空間。

遇上新冠肺炎，今年全球舉辦「打開房子」實體活動的城市，目前僅剩創始城市倫敦與台北。倫敦預計本月19、20日舉行，但以大量線上活動、模型展取代，僅剩少數實體建築導覽。「打開台北」主辦單位表示，去年底取得倫敦總部授權，3月疫情爆發後原本取消，5月台灣疫情穩定後又決定復辦，把舉辦日期從9月延到11月，首度加入便差點成為獨家舉辦。

「打開房子(Open Ｈouse）」在倫敦擁有近30年歷史。從第一年僅「打開」70棟房子，到去年共800棟建築參加，吸引數十萬倫敦人、觀光客，還催生相同概念的「打開庭園(Open Garden）」，每年6月倫敦上百座祕密花園免費開放公眾參觀。

倫敦的Open Ｈouse，曾打開電影「哈利波特」中的九又四分之三月台、廢棄地鐵站等，讓民眾一窺城市中的秘密空間。首次的「打開台北」也將打開松山菸廠日據時代的鍋爐室、診所等神秘歷史建築。主辦單位透露，正在積極邀請某五星級酒店「打開」總統套房。

倫敦眾多建築事務所與設計團體，也往往選在「Open Ｈouse」期間打開工作室，帶領民眾一窺建築設計的奧秘。英國重量級爵士建築師諾曼‧佛斯特(Norman Foster)，擁有一座位於泰晤士河畔的夢幻事務所。他每年皆在「Open Ｈouse」期間向公眾打開事務所，不只吸引建築學子與建築迷參觀，更精心設計兒童工作坊、建築電玩等各類活動，吸引不同階層的民眾參訪。其事務所的建築師，也會在這兩天化為導覽員，向市民宣揚建築美學的重要。此次「打開台北」也邀請豪華朗機工、何理侯互動設計、自然洋行等建築設計團體打開工作室。主辦單位表示，希望能有更多建築事務所加入「打開」的行列。