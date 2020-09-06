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聯合報一周大事8/30~9/5
國內：
9月1日：交通部與警政署聯手，起展開為期一個月「路口安全大執法」，針對「車不讓人」、「行人違反路權」等違規行為加強取締，汽機車路口未停讓行人，最高可罰3600元。
9月3日：口罩國家隊「加利科技有限公司」，爆出8月進口337萬多片大陸製口罩，混充國產製醫用口罩進入實名制通路，發送地點遍及雙北、宜蘭。
9月5日：衛福部長陳時中預告美豬各部位最大殘留容許值（MRL），總計有四個部位，肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、及其他可食部位如（胃、腸、心臟等部位）0.01ppm。
國外：
8月31日：美國副國務卿畢根表示，美國希望與「四方安全對話」（Quad）成員國印度、澳洲和日本成立類似北約的組織，以防範「來自中國的潛在挑戰」。
9月1日：美國五角大廈發布最新的中國大陸軍力評估，指解放軍在造艦、彈道與巡弋飛彈研發以及綜合防空系統的實力，已和美軍同等，或甚至超越美軍。
9月2日：日本首相安倍晉三上月28日宣布請辭，掀起繼任人選之爭。自民黨除了前幹事長石破茂和現任政調會長岸田文雄宣布參加黨魁選舉，內閣官房長官菅義偉也正式宣布參選，形成「三強爭霸」局面。
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