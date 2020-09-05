「鈔票重疊」打造最美風景 老外赴台景點對比歷史樣貌

無論是百元鈔或是千元鈔，台灣的鈔票上都印有獨特的自然景觀和建築，展現國家特色。一位外國網友近期在國外論壇上貼文，分享自己赴台灣各建築景點的照片，特別的是他使用台灣鈔票上的圖案與建築做對比，像是一百元鈔票上的陽明山中山樓、兩百元鈔票上的總統府，古今對照的照片相當有趣，引來不少網友留言詢問。

原PO在國外知名論壇「Reddit」發文，他到達許多台灣獨特景點，並利用鈔票上的圖片做對比。只見他曾利用台灣一千元鈔票上的玉山北峰圖片、一百元鈔票上的陽明山中山樓、兩百元鈔票上的總統府，與真實場景做兩相對比，無論是畫面的角度或建築的外觀都抓得剛剛好，呈現古今場景對比的感覺。

原PO利用一百元鈔票上的圖案與中山樓景觀呈現對比。圖擷自 reddit

原PO在留言區表示，自己能將角度抓得剛剛好是因為他拍了兩張照片，一張是風景照、一張是手拿鈔票的照片，接著用修圖軟體將兩者重疊再抓出剛好的位置。貼文一出後，不少網友也紛紛讚嘆，「非常有創意的貼文」、「千元鈔上的那隻鳥呢」、「哪裏可以換兩百元鈔票」、「真是太厲害了」。

原PO接受「The China Post」訪問時表示，未來會盡量挑戰去五百元鈔票上的大霸尖山，但這需要花費許多精力。