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「華南親子嘉年華」邀請全家逗陣來

聯合線上 / 黎允之

理財闖關、輕鬆摸彩抽大獎

圖／華南金融集團 提供
圖／華南金融集團 提供

悠閒的週末，最適合攜家帶眷的親子戶外活動！「幸福華南親子嘉年華」將在9月5日(週六)於台北市大安森林公園盛大登場，從上午9點30分到下午4點整，共計15個攤位、6個互動闖關關卡，讓民眾闔家同樂、培育小小巴菲特的同時，還有機會抱回最大獎50吋液晶電視！

華南金融集團成立超過100年，致力提供專業的理財服務，實踐、守護、保障每個家庭的理想生活。從單身到立業成家，華南用愛相伴人生的重要時刻，透過舉辦「華南嘉年華 幸福方程式」線上和實體活動推廣正確的理財觀念，提供舉凡儲蓄、投資、基金、保險等專業且多元的財富管理方案，以及一站購足便利的服務，宛如大山的穩健陪伴，是華南給每一個國人的承諾。

「家」是最重要的資產，華南金融集團力挺不畏風雨扛起上有高堂、下有妻小的中生代。30到55歲是工作打拼的高峰期，在家庭與事業蠟燭兩頭燒情況下，更需要專業的金融機構提供最有保障的理財規劃。華南站在守護家庭的第一線，舉辦「幸福華南親子嘉年華」，整合琳瑯滿目的投資理財方案和寓教於樂的闖關活動，為家中理財注入新的活力，也能帶著孩子學習正確的理財觀念！

活動當天上午9點30分開始主辦單位將於活動會場發送限量500份的活動「早鳥卡」，民眾憑「早鳥卡」排隊入場，即可於活動現場扭蛋區參與扭蛋活動，兌換風靡兒童界、最夯的「角落生物」扭蛋，還有機會參加早鳥抽獎，獎項有任天堂Switch及LG智能家電機器人等爆款獎品！

每位參加活動的來賓都可拿到一張「幸福存摺」闖關卡，集滿6個闖關戳章就能抽大獎！趣味創意關卡包含：飛躍便利金融生活、財富高升直上、領航財富小學堂、證券期貨強棒出擊、骰骰保我好安心及法拍投標我最棒等結合各路投資理財觀念的小遊戲。參加者還可憑闖關卡截角免費兌換飲料、爆米花，完成闖關還可獲得摸彩資格，有機會把50吋液晶電視帶回家！

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