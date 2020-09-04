觀光局：防疫旅館補助維持1200元 延至9月底

防疫旅館補助不中斷，交通部觀光局說，確定維持補助業者每晚每房1200元到9月底，至於10月後是否會調降為1000元，都還要再討論，確定後會對外公布。

根據觀光局規畫，為了鼓勵旅館加入防疫旅館行列，從今年4月起，針對防疫旅館每人每晚補助1000元，7、8月則再加碼至1200元，補助到8月底為止。

隨著境外生陸續返台，防疫旅館需求量大增，但礙於補助期限已過，不少旅館傳出「漲價聲」，讓不少急著在開學前返台的境外生苦不堪言。因此觀光局緊急尋找費用來源。研議方向包含維持1200元補助，但只補助到9月底；或是調回原本1000元補助，相關方案維持到年底。

觀光局說，目前確定補助會延到9月底，且維持現行的1200元，10月以後的方案還在討論中，定案後會對外公布。

根據觀光局統計，目前全台防疫旅館房間數為1萬500間，目前入住率約為七成，其中又以北、高兩市最多。