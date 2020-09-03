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影／救人無數搜救犬「林志玲」視訊見小主人後安然離世

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
搜救犬「林志玲」昨天離世，主人陳星瑋和全家人不捨。圖／陳星瑋提供
搜救犬「林志玲」昨天離世，主人陳星瑋和全家人不捨。圖／陳星瑋提供

參與許多搜救任務、救過多人的搜救犬「林志玲」昨天離世，遊俠搜救犬隊長陳星瑋也是牠主人，他說，「林志玲」離世前，曾以雙腳拖著身體到大門口左顧右盼，原來是要等小主人見最後一面，昨天剩下一口氣，全家人只剩小兒子在北部無法趕回，小主人改以視訊和「林志玲」說話後，牠隨即安然離世。

陳星瑋表示，2010年8月，他買回當時一個多月大的威瑪獵犬，要幫牠取名時，嚐試叫過多位女星名字，只有叫到「林志玲」，牠才有反應，興奮搖尾，最後決定取名「林志玲」。

陳星瑋是民間搜救犬教官，成立遊俠搜救犬隊，921大地震後他感受深，覺得需訓練會在瓦礫搜救的搜救犬，5年前，「林志玲」新增氣味追蹤訓練，近幾年來，「林志玲」陸續參與過許多重大災難搜救任務，包括高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌和華山大草原分屍等現場。

「林志玲」今年10歲，身體已明顯老化，陳星瑋表示，「林志玲」有白內障，後腳退化無法走路，上月28日，牠突然以雙前腳拖著身體到家門口，左顧右盼，完全不吃不喝，到中午，陳星瑋看不下去，強迫牠喝水，帶回屋內，「林志玲」仍勉強撐著身體注視門口，從早上6點撐到晚上7點才趴下，到昨天，全家人才知道，牠一直在等小主人回家，等看到全家人一面後，才放心離世。

陳星瑋與妻商量，是否找在北部工作的小兒子回家，探視「林志玲」，後來決定，以開視訊方式，讓牠能了卻一椿心事，昨天小兒子和「林志玲」視訊，小兒子叮嚀牠要乖，視訊後不到一小時，「林志玲」閉眼安然離去；家中另一隻搜救犬「飆捍」昨天開始精神不好，食慾也差，陳星瑋說，狗很有靈性，「飆捍」應該也在想念「林志玲」。

陳星瑋帶牠火化後，骨灰暫放家中，骨灰旁放唸佛機，24小時隨時讓牠聽佛，陳星瑋常到骨火旁對著骨灰說：「你是很棒的搜救犬，也是我們家人，你快和佛祖去西方世界哦」。

搜救犬「林志玲」昨天離世，另一隻搜救犬飆捍沒有食慾。，主人陳星瑋和全家人不捨。記者游振昇／攝影
搜救犬「林志玲」昨天離世，另一隻搜救犬飆捍沒有食慾。，主人陳星瑋和全家人不捨。記者游振昇／攝影
搜救犬「林志玲」昨天離世，火化後骨灰暫放家中，主人陳星瑋和全家人不捨。記者游振昇／攝影
搜救犬「林志玲」昨天離世，火化後骨灰暫放家中，主人陳星瑋和全家人不捨。記者游振昇／攝影

陳星 搜救犬 921大地震

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