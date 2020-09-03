快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呱吉酸擁核團體「認領1公斤核廢料回家」 遭黃士修打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
呱吉（中白衣者）在前年的分手核煤音樂祭上相當嗨。圖取自dcard
呱吉（中白衣者）在前年的分手核煤音樂祭上相當嗨。圖取自dcard

台灣2018年通過以核養綠公投案，但行政院表示推動「2025非核家園」的目標不變，而且「核廢料遷出蘭嶼」當時未能進入公投，至今仍懸而未果。反核的北市議員兼網紅呱吉在臉書酸核廢料應該放到擁核團體家，遭創辦人黃士修跳出來留言反擊。

台北市議員邱威傑（呱吉）支持反核，曾參與分手核煤音樂祭、反核遊行等活動。他昨日在臉書表示經過蘭嶼的核廢料存放區，想起政府推廣離島觀光客離開時帶走一公斤垃圾，他也想叫推廣核電的核終（核能流言終結者）認領一公斤核廢料回家。

這個留言釣出核終創辦人黃士修打臉，他表示自己一向大方主張核廢料可以放他家，2015年全國能源會議總大會上，他就以代表身分正式提案核廢料放他家，還稱「我超級想領回饋金」。

黃士修話峰一轉提到蔡英文總統的政策，他指蔡英文選舉中撥給蘭嶼25.5億元的補償金，但為何核廢料遲遲未能遷出？因為反核團體一直煽動對輻射的恐懼，而且漢人數量遠多過原住民，政客永遠不會把核廢料遷回本島，這25.5億元是在陷達悟族人於不義。

黃士修再次澄清核廢料的污染謠言，他指核廢料對環境的傷害遠低於化石燃料和大規模開發破壞生態的再生能源，需化解民眾對核廢料的恐懼，才能將它放回核電廠。

以核養綠公投發起人黃士修。圖／聯合報系資料照片
以核養綠公投發起人黃士修。圖／聯合報系資料照片

網友表示：「要核終把核廢料領走，那廢核的要不要多吸幾口火力發電廠的廢氣？」、「我也想領補助，十公斤都沒問題」，也有網友貼出支持核廢料遷出蘭嶼的公投書，要呱吉簽署，不要動口不動手。

黃士修2018年推動核廢遷出蘭嶼公投綁2020總統大選，他當時表示反核團體及政客長期無意解決蘭嶼核廢議題，只會消費達悟族人，故希望把話語權從反核團體手上奪回來。

核廢料 蘭嶼 反核 黃士修 呱吉

延伸閱讀

用回收寶特瓶建成一座房！全島最傻的人　被笑也要救蘭嶼

轉貼疫情「以核養綠」黃士修移送法辦 法官裁不罰

黃士修爆「助卡神拍片」挨告 李惠仁撤告改提民事求償

中選會：依法審議核四公投 尊重監察院調查

相關新聞

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

各國興建社會住宅多始於「社會安全網」的概念，也就是透過住宅資源的直接供給，讓無法進入住宅市場的弱勢群體獲得居住保障。因此服務對象以弱勢群體為優先，直到社會住宅存量逐步提升後，才逐漸開放更高的所得分位，讓社會住宅的角色從「弱勢居住協助」轉變為「寬廣居住協助」。

呱吉酸擁核團體「認領1公斤核廢料回家」 遭黃士修打臉

台灣2018年通過以核養綠公投案，但行政院表示推動「2025非核家園」的目標不變，而且「核廢料遷出蘭嶼」當時未能進入公投，至今仍懸而未果。反核的北市議員兼網紅呱吉在臉書酸核廢料應該放到擁核團體家，遭創

警察因公殉職全國僅一公墓可免費安葬？綠委籲修法

因公殉職的警察全國竟只有一處公墓可供免費安葬，民進黨立委今舉行記者會提出質疑，並表明將連署修正「殯葬管理條例」，明定殉職...

環委不滿 金昌石礦環現差仍過初審

花蓮縣秀林鄉勇士山長年承受台泥挖礦，已故導演齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」，曾揭露勇士山頭光禿禿的驚人畫面。同屬台泥的金...

僑委會臺商海外投資論壇 童振源：創造藍海新優勢

為協助海外僑臺商因應當前投資挑戰及提升企業競爭力，僑務委員會邀請產經學界重量級人士，於9月2日舉辦「臺商海外投資的挑戰與對策論壇」，分享僑臺商海外投資經驗。僑委會委員長童振源出席開幕式並致詞，活動同時邀請立法委員溫玉霞、邱臣遠、中國文化大學校長徐興慶及臺北經營管理研究院院長陳明璋等貴賓出席與會。

健保醫材未定上限 阿中進行台豬輔導

「接下來將會全省走透透，到各地探查如何標示台豬，保障消費權益。」陳時中2日在指揮中心記者會上宣布新增1例境外移入。針對外界關注的美豬美牛，他表示，衛福部將開始到攤販、加工廠等地實際走訪，看如何標示以保障消費者權益。另外針對7大類醫材將改以院所費用極端值管理，陳時中澄清，沒有制定上限。

醫材極端值遭批 陳時中和健保署回應了

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，遭部分網紅醫師批評是突襲施政、過程黑箱、手法粗暴、醫學會未與醫師溝通。對此，衛生福利部部長陳時中今下午於中央流行疫情指揮中心例行記者會時強調，撤銷公告後所進行的各項討論和調整，都沒有違背6月13日宣布暫緩實施時宣示的原則。

健保署醫材新制上路 急診醫：「專制」系統不可能逆鱗

健保署今年6月公告，將針對8類共352項健保自付差額醫材訂定收費上限，8月1日上路，引來醫界激烈反彈，衛福部長陳時中親上火線與各界溝通，宣布暫緩實施；但健保署公告9月1日起八大類自付差額醫材都將適用極端值為上限，不少醫師發文表達不滿，兒童急診科醫師謝宗學也表示，對於「專制」系統，逆鱗是不可能的。

下周公布百億養豬基金用途 陳吉仲： 逐年編列不會一次用完

農委會主委陳吉仲今天表示，下周將對外公布百億養豬基金用途，主要用在提升養豬產業設備，且將逐年編列，不會一次用完，至於是否再追加百億基金，「前提是如果有需要」。

醫材新制爭議 挺綠美女醫吳欣岱火大轟：把醫師當笨蛋

健保特材自付差額上限新制爭議不斷，引發醫界反彈聲浪。曾參選立委、在衛福部屏東醫院服務的基進黨醫師吳欣岱發文說「很遺憾的，還是設上限了」，質疑健保署「把醫生當笨蛋」，玩弄文字遊戲，蔡政府處理差額自付醫材一事讓挺綠醫師直呼失望。

陳吉仲：不會有萊克多巴胺台灣豬 再謠傳法辦

農委會主委陳吉仲今天重申，明年起僅符合殘留標準的含萊克多巴胺的美豬會輸入在市面銷售，台灣豬不會食用含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物，再有不實訊息散布，將以農產品市場交易法處理。

深植社區力 友善社會的共好生活圈

依國家發展委員會推估，2026年台灣將正式進入「超高齡社會」，老年人口占總人口高達20％以上。面對僅剩6年時間，高齡者眾多的社會中，現有的社區模式與資源配套是否能符合未來需求，是一個急迫且重要的課題。

熱門新聞

「全豬」開放！陳時中一席話 輿論炸鍋

國民黨避免不分區名單太爛 中央委員同意票過半才能任命

軍公教退休金砍第二次？銓敘部：錯誤的說法

「台灣輸出病毒」連環爆！今增2例 自台出境日本、越南確診

美國影星巨石強森確診新冠肺炎 妻女也中鏢

中常委指兩岸論述要對岸認同 江啟臣暴怒回嗆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。