呱吉酸擁核團體「認領1公斤核廢料回家」 遭黃士修打臉

台灣2018年通過以核養綠公投案，但行政院表示推動「2025非核家園」的目標不變，而且「核廢料遷出蘭嶼」當時未能進入公投，至今仍懸而未果。反核的北市議員兼網紅呱吉在臉書酸核廢料應該放到擁核團體家，遭創辦人黃士修跳出來留言反擊。

台北市議員邱威傑（呱吉）支持反核，曾參與分手核煤音樂祭、反核遊行等活動。他昨日在臉書表示經過蘭嶼的核廢料存放區，想起政府推廣離島觀光客離開時帶走一公斤垃圾，他也想叫推廣核電的核終（核能流言終結者）認領一公斤核廢料回家。

這個留言釣出核終創辦人黃士修打臉，他表示自己一向大方主張核廢料可以放他家，2015年全國能源會議總大會上，他就以代表身分正式提案核廢料放他家，還稱「我超級想領回饋金」。

黃士修話峰一轉提到蔡英文總統的政策，他指蔡英文選舉中撥給蘭嶼25.5億元的補償金，但為何核廢料遲遲未能遷出？因為反核團體一直煽動對輻射的恐懼，而且漢人數量遠多過原住民，政客永遠不會把核廢料遷回本島，這25.5億元是在陷達悟族人於不義。

黃士修再次澄清核廢料的污染謠言，他指核廢料對環境的傷害遠低於化石燃料和大規模開發破壞生態的再生能源，需化解民眾對核廢料的恐懼，才能將它放回核電廠。

以核養綠公投發起人黃士修。圖／聯合報系資料照片

網友表示：「要核終把核廢料領走，那廢核的要不要多吸幾口火力發電廠的廢氣？」、「我也想領補助，十公斤都沒問題」，也有網友貼出支持核廢料遷出蘭嶼的公投書，要呱吉簽署，不要動口不動手。

黃士修2018年推動核廢遷出蘭嶼公投綁2020總統大選，他當時表示反核團體及政客長期無意解決蘭嶼核廢議題，只會消費達悟族人，故希望把話語權從反核團體手上奪回來。