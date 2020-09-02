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僑委會臺商海外投資論壇 童振源：創造藍海新優勢

聯合新聞網 / 台北訊
童振源希望透過本論壇所邀請的產官學界專家，共同分析全球經濟情勢與僑臺商經營的環境，讓僑臺商有更明確的目標與策略。 圖／僑委會提供
童振源希望透過本論壇所邀請的產官學界專家，共同分析全球經濟情勢與僑臺商經營的環境，讓僑臺商有更明確的目標與策略。 圖／僑委會提供

為協助海外僑臺商因應當前投資挑戰及提升企業競爭力，僑務委員會邀請產經學界重量級人士，於9月2日舉辦「臺商海外投資的挑戰與對策論壇」，分享僑臺商海外投資經驗。僑委會委員長童振源出席開幕式並致詞，活動同時邀請立法委員溫玉霞、邱臣遠、中國文化大學校長徐興慶及臺北經營管理研究院院長陳明璋等貴賓出席與會。

童振源表示，現在國際情勢變化相當迅速，自2018年美中貿易衝突以來，全球產業鏈加速重組，使許多僑臺商面臨新一波的商機與挑戰，而2019年爆發至今的新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球交通與人員流動的封閉，使得僑臺商經營面臨新挑戰，因此僑臺商都要重新思考下一步策略，以因應未來發展。

童振源相信，面對外在環境的變遷，僑臺商有很快速的調適能力及「硬頸」的奮鬥精神。童振源說，希望透過今天論壇所邀請的產官學界專家，共同分析全球經濟情勢與僑臺商經營的環境，讓大家有更明確的目標與策略。

童振源強調，協助僑臺商在海外發展是僑委會的重要工作之一，目前有海外信用保證基金協助僑臺商在海外拓展業務所需要的資金，根據統計資料，2019年融資總金額超過2億美金，相較於2016年成長了119%；此外，為因應新冠肺炎疫情，童振源表示將放寬保證融資金額上限，以建構更完善協助僑臺商的保護機制。

在童振源上任後，為結合臺灣力量協助僑臺商，僑委會於6月16日公布六本「臺商服務手冊」，目前以東南亞國家為主，未來將擴大至全世界，手冊中包括政府及代表處資訊、僑界能量、當地政府優惠政策與投資商機，藉此讓僑臺商在海外發展可以更加容易於深根當地。童振源也希望僑臺商可以返臺投資，藉由產業交流，讓臺灣百工百業與全球僑臺商以實體或虛擬的方式對話，將僑臺商的優勢與臺灣的能量結合，共同創造新的藍海優勢。

溫玉霞表示，委員長自上任以來馬不停蹄地協助僑臺商與臺灣產業連結，也感謝陳明璋不斷舉辦產官學研究講座，讓僑臺商有更多精進自己的機會。邱臣遠表示，因為新冠肺炎疫情影響，產業與消費環境的衝擊甚大，不論對企業或政府都是很大的挑戰，感謝僑委會由童振源委員長帶領，在鏈結國內資源與僑務數位化等方面，都有很完整的策略。

本次活動包括世界臺灣商會聯合總會名譽總會長林見松、連元章、世界華商經貿聯合總會總會長趙國鈞、世界華人工商婦女企管協會候任總會長陳阡蕙、僑務諮詢委員林青嶔、吳宏聲、迦納臺灣商會會長周森林、洛杉磯臺美商會名譽副會長葉敏芬、北美洲臺灣商會聯合總會青商部會長陳啟耕以及僑務顧問李國隆、蘇清榮等，約有150人與會。除臺灣產經學人士外，另有來自美國、加拿大、日本、泰國、柬埔寨、緬甸、越南、迦納、馬來西亞、澳洲、南非、巴拉圭、菲律賓及阿根廷等14國海外僑臺商參加。

全天論壇活動包括五場研討及綜合座談，僑委會為服務未能到現場的臺商朋友，於僑務電子報youtube設有轉播，請點選下列網址觀賞。

上午場：https://youtu.be/GOIWGnrPbdo

下午場：https://youtu.be/KyrrodnBv7M

現場約有產官學界及僑臺商150人出席論壇。 圖／僑委會提供
現場約有產官學界及僑臺商150人出席論壇。 圖／僑委會提供

童振源（中）、溫玉霞（左1）、邱臣遠（右1）、徐興慶（左2）及陳明璋（右2）合影。 圖／僑委會提供
童振源（中）、溫玉霞（左1）、邱臣遠（右1）、徐興慶（左2）及陳明璋（右2）合影。 圖／僑委會提供

童振源（中）與出席貴賓合影。 圖／僑委會提供
童振源（中）與出席貴賓合影。 圖／僑委會提供

童振源 新冠肺炎 僑委會 疫情 馬來西亞

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