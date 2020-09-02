健保醫材未定上限 阿中進行台豬輔導

「接下來將會全省走透透，到各地探查如何標示台豬，保障消費權益。」陳時中2日在指揮中心記者會上宣布新增1例境外移入。針對外界關注的美豬美牛，他表示，衛福部將開始到攤販、加工廠等地實際走訪，看如何標示以保障消費者權益。另外針對7大類醫材將改以院所費用極端值管理，陳時中澄清，沒有制定上限。

中央疫情指揮中心2日公佈新增1起境外移入，為印尼籍船員於自費採檢時確診，同行接觸有35人已分別進行居家隔離或檢疫。另外針對國人入境日本與越南分別無症狀確診，陳時中表示還在疫調中，越南案例經過很久時間才確診，不排除可能是在當地確診。另外也將緬甸從低風險提升為中低風險國家。

醫材無規範上限

健保署31日公告，除「冠狀動脈塗藥支架」外，包括人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜等7大類醫材，都將改以院所費用極端值管理，招致醫界不滿，陳時中在記者會上澄清，只是極端值管理要加強，但是醫材相關調整規定並沒有違背「不制定上限」的目標，如果有問題會請健保署蒐集意見、進行調整。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前仍有12例住院、2例為嚴重肺炎，不過都沒有住到加護病房。針對菲律賓入境台灣的疫情已緩和，指揮中心是否需要進行調整？陳時中坦言有在考慮，但是目前仍在討論階段、尚未定案。外界關注日月潭萬人泳渡是否會停辦？陳時中表示，案子尚未送到指揮中心，到時會做出評估。

全台豬肉大調查

「對於萊克多巴胺的安全疑慮，衛福部持續蒐集膝關科學證據，以保障民眾安全。」近來美豬開放的政策引發外界批評，陳時中說資料都還在蒐集中，他也提醒國人需要均衡飲食、適度運動。他也指出，確實要將全國的美豬、台豬標示清楚有困難，因此會請衛福部同仁到各地勘查，研擬如何正確標示。

陳時中希望透過與豬農、加工廠溝通，研擬如何標示來源並隨時調整。是否需要制定「台灣豬」的食品認證？陳時中認為這是很好的想法，衛福部會納入考慮。而面對開學有家長抱怨學校強迫小孩整天戴口罩，陳時中澄清，並無硬性規定學校要整天口罩，會跟學校進行溝通。

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