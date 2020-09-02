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健保特材爭議 陳時中：不訂上限只管極端值

中央社 / 台北2日電
衛福部長陳時中今天表示，醫界雖不同意訂收費上限，但都認同管理極端值，不違背不訂上限的決議。記者季相儒／攝影
衛福部長陳時中今天表示，醫界雖不同意訂收費上限，但都認同管理極端值，不違背不訂上限的決議。記者季相儒／攝影

健保自付差額特材不訂上限，改管理極端值，再次引發少數醫師反彈。衛福部長陳時中今天表示，醫界雖不同意訂收費上限，但都認同管理極端值，不違背不訂上限的決議。

衛生福利部中央健康保險署今年6月公告，將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，8月1日上路，引發醫界反彈。

陳時中親自對外溝通並達成共識，健保署在8月宣布不訂收費上限，先處理收費超過極端值的醫療院所，再次引發少數醫師反彈，批評健保署毫無信用。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中回應此事，他表示，前陣子和醫界公協會開會時，各界都認為訂定上限、分類不恰當，認為會引發後遺症，因此原本預計實施的自付差額特材上限公告已經撤回。

不過，陳時中指出，各界雖不同意訂定收費上限，但都認同應加強極端值管理，畢竟消費者權益還是應受到保障，極端值管理並不是強迫醫院降價，而是介入輔導、了解狀況，並不違背上次會議中不訂上限的決議。

陳時中指出，7、8月間健保署多次和學會溝通，討論出各類自付差額特材的極端值，至於個別醫師對管理方式提出個人見解，也會請健保署檢討。

健保 陳時中 醫師

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