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健保署醫材新制上路 急診醫：「專制」系統不可能逆鱗

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學。 圖／聯合報系資料照片
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學。 圖／聯合報系資料照片

健保署今年6月公告，將針對8類共352項健保自付差額醫材訂定收費上限，8月1日上路，引來醫界激烈反彈，衛福部陳時中親上火線與各界溝通，宣布暫緩實施；但健保署公告9月1日起八大類自付差額醫材都將適用極端值為上限，不少醫師發文表達不滿，兒童急診科醫師謝宗學也表示，對於「專制」系統，逆鱗是不可能的。

中山醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文指出健保署這樣做不意外，過去二十幾年都是這樣的，為什麼他會急著在農歷七月動手術？因為知道遲早自付醫材差額上限遲早會用不同的方式實行，對於「專制」系統，逆鱗是不可能的，趁還有優質醫材可以選用時，趕緊接受手術治療，唯一沒想到的是「變化」來的這麼快。

謝宗學解釋，P60=第 60 百分位，意思是只要醫材自付差額價格在所有同類醫材中超過 60 百分位以上都要去說明，不接受輔導的就會被懲處，說好的「沒上限」呢？（不同醫材類別有不同的 P數值)

謝宗學表示，同樣的手法一用再用，調高某種醫療處置的給付，卻用加強審核或是固定總額限制支出，再對媒體說給付都調高了，還抱怨什麼？事實是最後得到的總給付跟以前相差無幾。對於健保費用這種手法「節約節流」，勉強可以體諒，但對於自費差額市場還用這種手法管控，真的無法理解背後的真意是什麼？

謝宗學指出，這次沒有給予緩衝了，就是要硬幹，接著就看醫材廠商是要忍受薄利還是要退出台灣市場？最新的醫材通常價格是最貴的，因為要攤提研發費用，但這樣的制度下，有很大的機率超過極端值上限，醫療院所要引進時必然會考慮再三，不然接著來就是輔導和懲處，最新的自費醫材可能在台灣漸漸消失。

他希望大家可以漸漸瞭解，我們雖然擁有讓世界其他國家欽羨的健保制度，但制度中仍然有許多值得討論的問題，在享受便宜方便醫療的同時，許多隱形的傷害，正在不斷侵蝕台灣醫進程，因為只有尊重市場機制才是進步的動力，相對共產的制度將限制醫療的發展，限制越多，進步越慢。

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