下周公布百億養豬基金用途 陳吉仲： 逐年編列不會一次用完

農委會主委陳吉仲今天表示，下周將對外公布百億養豬基金用途，主要用在提升養豬產業設備，且將逐年編列，不會一次用完，至於是否再追加百億基金，「前提是如果有需要」。

陳吉仲表示，近日跟各地養豬協會理事長、總幹事幹部，都在討論百億基金相關用途，下周會再找大家共同拍板定案再對外公布。百億基金要解決養豬場空汙、水汙問題，提升屠宰場衛生安全規範，對畜牧業跟消費者都是正面影響。

但百億基金到位了嗎？陳吉仲說，目前有農損基金跟農在基金，都可以超支併決算，主計總處目前希望他們使用基金方式編列，不用等到明年1月1日，今年就可以啟動，用途也會公開透明。

陳吉仲說，2002年加入WTO，農業部門受很大影響，當時有所謂的千億農損基金，但也不是一年用完而是逐年編列，針對可能影響提出因應措施。

至於昨天他公開說不排除追加預算，「我要負責再跟院長爭取另外一百億元」，陳吉仲今天改口，「沒有說要另外拿一百億，而是對養豬產業競爭力有正面提升、帶給消費者更高品質豬肉，本就是政府責任。」

主持人追問，加碼百億不是真的？陳吉仲說，「前提是如果有需要，也要跟豬農共同討論」，至於誰來拍板加碼、又要加碼多少，陳吉仲說，要跟行政院長報告，且不一定加碼到什麼金額，現在重點是希望豬農共同思考，要克服哪些議題。