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陳吉仲：不會有萊克多巴胺台灣豬 再謠傳法辦

中央社 / 台北2日電
農委會主委陳吉仲今天重申，明年起僅符合殘留標準的含萊克多巴胺的美豬會輸入在市面銷售，台灣豬不會食用含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物。 圖／聯合報系資料照片
農委會主委陳吉仲今天重申，明年起僅符合殘留標準的含萊克多巴胺的美豬會輸入在市面銷售，台灣豬不會食用含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物。 圖／聯合報系資料照片

農委會主委陳吉仲今天重申，明年起僅符合殘留標準的含萊克多巴胺的美豬會輸入在市面銷售，台灣豬不會食用含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物，再有不實訊息散布，將以農產品市場交易法處理。

為了讓含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛合法輸入台灣，府院28日公布此一鬆綁政策時，農委會當天下午也預告修正法規，明年起含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物將可用於豬隻，消息一出，引發外界憂心台灣豬也會吃到萊克多巴胺。

陳吉仲今天上Hit Fm 台北之音「周玉蔻嗆新聞」節目，就「美豬開放！陳吉仲戴頭盔急拆彈」主題進行訪談時，做了上述表示。

陳吉仲重複他近日上其他廣播、電視節目專訪時所言，他說，實際上台灣豬就是沒有食用萊克多巴胺，因為業者要輸入含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物，必須跟農委會申請藥證，但農委會不會發給藥證，日、韓也都是這樣做，確保其國內畜產不用萊克多巴胺。

他並說，2012年含萊克多巴胺美牛已開放輸入，就修正過同一個法規，先准許含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物可用在牛上，迄今台灣牛也沒有使用含萊克多巴胺成分的藥物飼料添加物，抽驗市面豬肉，也沒有檢出，因為農委會都沒核發藥證給業者，再有不實消息散布，將以農產品市場交易法處理。

他還說，日前赴苗栗跟產業界溝通，有出現火花式對話，因為當地產業界擔心此一鬆綁政策會對豬農造成損失，他也已跟產業界說明，農委會已成立價格監控小組，會密切監控市場價格，藉以掌握是否有有心人士、不實消息散布引發價格波動。

經查「農產品市場交易法」第6條規定，任何人不得故意散播影響農產品交易價格之謠言或不實訊息。同法第35條規定，足生損害農產品運銷秩序者，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

農委會 陳吉仲 美豬

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