歷史上的今天 365天不間斷帶你60秒穿越古今

歷史可以鑑古知今，聯合線上公司傳承聯合報系文化使命，9月1日起推出｢歷史上的今天｣ 數位專題，每天早上7點、一周7天、每次60秒，讓民眾輕鬆學歷史，培養思辨力，甫推出就大受好評。

聯合報系明年即將邁入70周年，在數位動盪的時代，要堅守報人正派精神，傳遞正確快速資訊相當不易。

「歷史上的今天」由聯合報系的數位火車頭｢聯合線上公司｣製作，每天60秒短影音，3則歷史事件，為民眾呈現歷史長河的時代景象；珍貴畫面輔以配樂，邀使用者一起以輕鬆舒適的閱聽環境，重溫近代歷史、文明脈動所留給我們的啟示。

｢歷史上的今天｣創刊號，【歷史上的9月1日】主題包括史上首部科幻片上映、日本指揮家小澤征爾出生、張榮發創立長榮海運，閱聽眾熱烈分享、按讚｢好棒的資訊！｣｢很有趣！｣

聯合線上公司執行長孫志華表示，你還記得年少時在台北中華商場訂製學生褲的情景嗎？你知道中山高、南橫公路、關渡大橋是同一天生日嗎？無論父母輩的回憶有多模糊，或是你我童年的場景已不存在，唯有創報近70年的聯合報系能幫您重見現場，這正是我們製作影音版「歷史上的今天」的心意。

一年365天、每天一則60秒「歷史上的今天」，中外古今事，盡在你能使用的數位載具。

使用者不論通勤、休憩的任一時刻，都能迅速獲取不同年代、國度、人物、事件之歷史資訊，一窺社會、藝術、科學、建設、交通、政治的文明演進。

聯合報系「聯合知識庫」擁有超過733萬張逾半世紀台灣新聞圖片資料庫，｢歷史上的今天｣讓讀者可從短影片中感受歲月變遷的溫度。

2020年9月1日起，每天清晨起於「聯合新聞網網站」、「聯合新聞網FB粉專」、「udn video」、「聯合報FB粉專」以及「報時光UDNtime」，為讀者獻上最優質的「歷史上的今天」，答謝這近70年的支持與愛護。

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