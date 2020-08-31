七大類差額醫材極端值曝光 只剩塗藥支架還沒訂好

健保署原訂定八大類差額醫材收費天花板，引發醫界反彈後，改由醫學會訂定極端值為上限。日前健保署表示不打算公布各類醫材收費極端值，醫改會批評罔顧民眾知的權益，不過今醫師公會全國聯合會官網（https://reurl.cc/pyxg0Q）上轉載健保署公文及附件，其中附件三揭露七類醫材極端值，健保署亦證實目前只剩下塗藥支架還需要重訂分類，所以還沒訂出來。

健保署醫審及藥材組表示，八大類差額醫材原訂9月1日起都是採用醫學會制定的極端值做為上限，但由於塗藥血管支架之功能分類，要從兩類改成三類，需要新增代碼，要等九月共擬會討論後，才能盡快定出極端值。因此九月底以前主要是針對另外七類差額醫材，健保署已通知收費超過極端值的院所，希望院所在9月30日前提出維持該價格之理由或完成修正。

台灣醫療改革基金認為，若能公開極端值收費與說明，不僅有利民眾選擇，對於不同醫院收費不同的狀況，也能提升公民認知。對於有正當理由的院所，也較為公平。因此呼籲健保署應將極端值訂定相關資訊公開透明，才能充分保障民眾知與選擇的權利。

醫審及藥材組表示，健保署會去了解院所收費超過極端值的理由，原則上都是以不超過極端值為輔導方向，例如協助與其他院所一起採購，過去經驗是經過協助就不會有超過的情形。未來民眾在比價網上面查得到的品項，都是符合標準的；如果查不到，可能就是漏填或是收超過，不過從比價網上確實無法分辨是超標還是漏填。

醫審及藥材組表示，即便極端值未公開，民眾查詢單一品項，還是可以看到全國收費最高到最低的範圍，如果超過最高，那應該就是超過極端值。如果公布了之後有院所趁機忽然漲價，健保署以後也會在網站上註記，提醒民眾這個院所有漲價。