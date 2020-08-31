深植社區力 友善社會的共好生活圈

圖／富邦ESG願景工程 提供

依國家發展委員會推估，2026年台灣將正式進入「超高齡社會」，老年人口占總人口高達20％以上。面對僅剩6年時間，高齡者眾多的社會中，現有的社區模式與資源配套是否能符合未來需求，是一個急迫且重要的課題。而在高齡化社會發展的同時，也是「少子化」議題的存在，當孩子越來越少，社會應該要投入更多的關懷與福利，以保障每位孩子能擁有基本的教育資源與環境保護。

面對人口雙面議題，企業集團作為社會資源集大成者，應如何與民間攜手合作，打造更加安全友善的社區關懷，我們邀請到幾位專家一起來分享不同的經驗與做法。

高齡社會下的隱憂高齡社會下，存在看不見的隱形病人

高齡者面對生命不可逆的衰老，在生活與身體機能上，皆開始需要有人協助照顧，特別是生活無法自理的失能長輩，與容易走失、身體逐漸衰弱的失智長輩。這些長輩的照顧需求，在社會少子化的問題下，造成每個家庭能共同支援的角色越來越少，也使這些照顧者背負著龐大壓力。

愚人之友基金會執行長李希昌，同時作為照顧者身份，分享到：「照顧者最擔憂的是不敢離開，有時不知道自己的照顧方式是否正確，又不放心交給別人照顧，也因為時常請假照顧家人會影響工作表現，造成經濟入不敷出。」

一般照顧者幾乎是24小時不離身的工作，失去了原有的社交圈，在沒有足夠社會資源與正確知識教授下，等於是一個無價勞工付出。

「不是只有被照顧者需要被照顧，照顧者也會需要得到一個正常健康的狀態。」-愚人之友基金會執行長李希昌

這些困難，在沒有出口宣洩或社會資源的介入下，內心累積起來的壓力是非常沈重的。特別是華人社會的傳統觀念，認為家醜不可外揚，照顧家人應該是天經地義的事情，導致照顧者許多辛苦無從發洩，這時若沒有支持的手介入，照顧者也很容易開始生病。

勇於分享，支援才有機會觸及

台北富邦銀行基金會從2008年起推出「喘息計畫」，期望藉由長期一系列活動，來緩解照顧者身心的龐大壓力。總幹事翟小璧提到：「一開始，邀請照顧者出來是非常不容易的一件事，因為他們放不下失能家人（被照顧者），只要離開一下，對他們就是極大的壓力。」

面對這一問題，基金會決定與第一線各區的社福機構合作，將「喘息計畫」扎根於在地社區，讓照顧者不會因為時間、距離的考量而有所退縮，並在活動現場同步安排被照顧者的安放區，導入居家喘息申請服務，讓照顧者有機會短暫抽身，安心參與活動。

翟小璧表示家庭照顧者的辛苦常常不敢說出，而喘息計畫讓他們有機會得到紓解。 圖／富邦ESG願景工程 提供

翟小璧也提到，未來若服務能因應在地生活習慣，形成一個支助生活圈，創造長期且穩定的交流與信任關係，而非短期煙火效益，才是真正有效的循環。

過去曾一同參與喘息計畫的李希昌認為，喘息計畫的功效是在創造一個機會，讓照顧者分享與說出，若他們聽到原來其他照顧者也有一樣遭遇，在互相理解並分享彼此實際照顧經驗後，心境自然會放鬆許多。透過這樣的分享機制，讓外界知道他們的困難，社會才有機會即時將資源帶入，否則當照顧者足不出戶時，他們有問題時外界是很難得知的。

「創建一個共享平台，把正確的資源整合傳遞出去，讓社會各單位都能共好」-台北富邦銀行基金會總幹事翟小璧

喘息計畫安排家庭照顧者一起走出戶外，暫時離開長期照顧的環境與壓力。 圖／富邦ESG願景工程 提供

基金會除了定期舉辦「喘息活動」外，也會邀集各區合作的社福單位，透過分享會形式達到資訊共享、串接的目的。翟小璧說到：「只要有好的方法，很多事情都會事半功倍，減輕很多壓力。」因此，基金會看見社福與照顧者的需求，不僅找來醫護專家，教導如何正確的居家照護，也持續向大眾宣傳推廣，讓每個人都有足夠意識去關懷高齡化議題。

青銀共伴的生活圈「青銀共伴」，創建失智友善社區關懷體制

翟小璧分享到朋友經驗，曾在寒冷冬天，看見一位長者在木柵社區外站了三、四個小時，向前關心時，觀察這位長者能跟他對答如流，看似無恙，但他仍決定報案處理，警察抵達後發現這位長者其實是失蹤3天的失智長輩，而且原本住在板橋。

失智長輩可怕的是，儘管他們有正常行動能力，但腦袋是沒有路與家的方向概念，如果身邊沒有人即時發現關懷，是非常危險的事情。

目前台灣65歲以上老人高達352萬人，占總人口比率逼近15％，失智人口超過28萬人。且平均每天有5位失智長者走失，有專科醫生指出，失智症患者走失時間若達48至72小時，恐陷入過熱或失溫風險；若無人救援，死亡率將增加3～4成。

「高齡與失智顯然已是台灣社會嚴峻挑戰，社會應該架構一個更安全的支柱網絡」-富邦人壽總經理陳俊伴

陳俊伴分享未來將結合數位工具，打造「雲端健走」創新模式，來保障失智長輩的安全。 圖／富邦ESG願景工程 提供

因此，富邦人壽推出「關懷高齡失智」專案，以「預防、協尋、支持與知識傳遞」四大面向持續投入失智關懷。並邀集社會各方單位，打造緊密安全的失智防護網，像是與中華民國老人福利推動聯盟及百家醫療院所合作，首創「醫師確診送手鍊」機制，讓走失患者配戴協尋手鍊，大幅提升被尋獲機率，幫助失智病友找到安心回家的路。

在迎接高齡化社會下，要讓每個人有足夠意識與正確觀念，應該從社區開始自主關懷身邊的人，社會也能多一點安全。富邦人壽也以「跨世代青銀共伴」理念，鼓勵員工投入社區關懷，舉辦混齡桌遊賽、活力健走及系列講座，不僅達到活躍老化，也用實際行動呼籲大眾重視高齡社會。

富邦人壽舉辦系列友善失智公益活動，帶領長輩一起動腦又動手，活絡身心健康。 圖／富邦ESG願景工程 提供

富邦人壽舉辦系列友善失智公益活動，帶領長輩一起動腦又動手，活絡身心健康。 圖／富邦ESG願景工程 提供

不僅如此，更透過CSR攜手USR計劃，累計約4000位大專院校學子成為校園長照大使，進入社區向長者與民眾宣導高齡健康，建立對失智症的正確認知。今年更攜手台灣失智症協會推出失智認知教育動畫片《 失智警訊愛注意篇 》與《 愛的守護防走失篇 》，從日常生活中有趣的祖孫互動情境，踏出認識失智的第一步！向青少年或小學生傳遞失智預防的觀念，將失智教育向下扎根。

少子化下的孩童關注偏鄉孩童的基礎教育，也要蹲好馬步

而現代社會趨於超高齡化下，也反映了少子化的問題，當孩子逐漸變少時，卻仍有一群位於偏鄉的孩童，正面臨學習資源不平等的狀況。小朋友就像小苗一樣，需要不斷用資源灌溉，才會慢慢健康成長。

許秀寬提到當孩子曾接收到幫助，在未來也會懂得感恩回饋給社會，形成良善的循環。 圖／富邦ESG願景工程 提供

富邦慈善基金會總幹事許秀寬提到，台灣城鄉差距大，偏鄉孩童面臨的不只是物質、金錢的缺乏，他們大多是隔代教養、新住民與原住民家庭，能給予的關注陪伴不足，包含學習上的資源輔助也相較薄弱。

「讓孩子在基礎教育上能蹲好馬步」-富邦慈善基金會總幹事許秀寬

富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學計畫，整合社會募款資源共同投入，已幫助逾24.7萬人次學生順利就學，輔助孩童年齡從國小、國中，一路到高中職，並透過學校老師為窗口，協助評估審核經費運用與項目，將資源提供給真正需要的孩子。

所謂助學，是提供偏鄉孩子擁有「平等基礎教育」的機會，讓每個孩子都有一樣的資源體驗，包括基本學科、協助人格穩定發展，以及身體健全發育，這些都是孩子在成長過程中，學習參與社會團體，或是探索自我興趣中，很重要的項目。

許秀寬提到：「現在的孩子其實只要引發他有興趣的，他自然會往這方面發展，不該只有讀書才是最重要的。」正是這樣的想法，基金會特別重視多元活動發展，並整合富邦集團資源，規劃公益籃球、棒球、小廚師烹飪營等體驗活動，和孩子們一起培養體能、興趣探索。

富邦慈善基金會整合集團資源，安排各式趣味體育活動與郊遊，開發孩子的潛在能力。 圖／富邦ESG願景工程 提供

富邦慈善基金會整合集團資源，安排各式趣味體育活動與郊遊，開發孩子的潛在能力。 圖／富邦ESG願景工程 提供

藉由這些活動設計，不僅開拓孩子的眼界和思維，並在孩子心中建構更正向良善的價值觀，隨著年齡增長，逐漸發芽茁壯。基金會觀察到一些曾受助過的孩子，也會開始自主擔任課輔志工，甚至未來打算要考社工師或偏鄉老師。因此，助學活動的價值，是啟發孩子用不同形式的方式去關懷、去付出，以延續的一個「善的循環」。

扎根在地的服務平台建立大型媒合平台，對接整合資源

社會上不乏大大小小的民間社福機構，而企業集團對外界來說，已經是一個龐大的資源體系，當企業建立基金會時，該如何去定義自己的角色？

富邦慈善基金會總幹事許秀寬提到，集團正是因為資源豐富，更適合做資源整合與對接平台。富邦長期以來，在全台22個據點成立了「愛心志工社」分/支社，由集團四個子公司的員工組成，透過內部號召在全台進行深耕，讓服務能夠真正在地社區化。

同時每年推出「富邦公益大使」活動，由富邦集團員工擔任公益大使，與在地社福機構合作，共同研擬公益企劃，只要提案就有機會獲得5~20萬元的補助。擔任愛心志工的富邦證券張郁敏分享到，民間社福單位其實有許多好想法，但往往因為人力與資金的不足，使計畫難以推行。

她發現社福機構的提案能力普遍來說並不完善，想要爭取外界捐助，卻常常沒能獲得回應，透過富邦員工的參與，運用工作上的技能，與社福單位共同提出更優化的企畫內容，不僅獲得補助金成功率大大提升，公司更鼓勵員工與眷屬相揪做公益，也解決機構人力不足問題。

富邦公益大使走入台灣各地社區，把溫暖與愛傳送到需要幫助的地方。 圖／富邦ESG願景工程 提供

富邦公益大使走入台灣各地社區，把溫暖與愛傳送到需要幫助的地方。 圖／富邦ESG願景工程 提供

為鼓勵員工投入公益，富邦集團給予員工公益假，使更多人願意撥出時間投入參與，她認為這是一個很好的循環體制，但更重要的是，透過參與提案的過程，與在地更緊密連結，同時滿足了「自我實現」的需求，生活感到滿足，連帶地幸福感也大幅提升。

一個好的社會發展，需要有「普惠」價值的存在，不該是單一族群受惠，而是整個社會循環脈絡都要照顧到。因此，建立服務在地社區化，在台灣各區形塑良善的社區體制，讓每個人都需要提升自己的社會大眾意識，社會才能更包容、更友善。