農地工廠管假的？彰化增逾6千家待確認工廠 至今零拆除

新版工廠管理輔導法今年3月20日上路後，環團檢舉逾150家新建違章工廠，僅一件自行拆除，沒有一件被斷水斷電。環團批評，進度緩慢主因是縣市首長態度不積極，進而導致人力不足，目前每縣市平均只有4.4人負責農地違章工廠稽查工作，最誇張是彰化縣新增6055家待確認違章工廠，但拆除經費僅100萬元，且至今「零拆除」。

地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟、環境法律人協會今天舉辦記者會，公開各縣市負責農地違章工廠的人力及經費。地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，經過追蹤發現，平均每縣市僅有4.4位承辦農地違章工廠稽查的處理人力，且通常身兼其他業務。

根據經濟部與農委會公布的各縣市新增違章工廠和待確認的工廠數量，蔡佳昇說，桃園市農地違章工廠總數約2萬多間，新增高達2718間，竟只有3人負責查報、處理未登記工廠。而高雄市近一萬六千家農地違章工廠，卻只有1名人力。最誇張是彰化縣，有6055家新增待確認違章工廠的彰化縣，但6人負責查報、拆除經費僅100萬，而拆除一家約需10萬元至50萬元，讓彰化縣長王惠美繳出「零拆除」的成績單。

蔡佳昇說，違章工廠「斷水斷電」僅需各縣市政府確定違規屬實，發函給台水、台電，並到場會同拆除電錶即可。因此，若縣市政府無任何斷水斷電即是瀆職，「到底各縣市首長要容忍新增的違法工廠到什麼地步？」呼籲各縣市增加稽查人手、增列經費，加速拆除，。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，經濟部所公布的未登記工廠停止供水供電作業程序形同虛設，流程繁瑣，始終等不到工廠斷水斷電，原本要求即報即拆，現在連斷水斷電都做不到，守護農地口號就是一場大騙局。2017年9月曾檢舉一家興建中的工廠，但後來居然完工還正式營運，今年7月27日經濟部中部辦公室行文表示，由彰化縣政府勘查結果確認為違法工廠，並要求依照立即停工，卻沒限制祭出停工處分的期限，公文已收到超過30日，彰縣府至今仍未對該工廠祭出停工處分。

施月英批評，停止供水供電作業程序繁瑣，且有讓違法工廠鑽漏洞的機會，違法工廠會在稽查人員會勘時將違法轉供電線拆除，待稽查人員離開後又繼續使用，根本無法落實執行斷水斷電。

環境法律人協會黃子芸專員表示，工輔法賦予地方主管機關針對新增建違章工廠執行斷水斷電以及拆除等管制手段，卻未見任何縣市根據新修訂的工輔法重新修正未登記工廠的裁罰基準。最新的新北市和南投縣都還是2018年版本的裁罰基準，更不用說其他縣市。中央地方法規不一致，造成某些新增未登記工廠依舊先依一般違建方式處以罰鍰，而非根據新工輔法立即依法停止供電、供水及拆除。