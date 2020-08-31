抗議農田水利會收歸國有 嘉南自救會明天提告

農委會農田水利署將在10月1日正式掛牌，嘉南農田水利會今天表示將委托律師蘇煥智明天向台北高等行政法院提出行政訴訟聲請定暫時狀態假處分狀，禁止政府強制承受水利會所有水權及資產；禁止設立農田水利署等新的公務機關；也禁止新公務機關掛牌使用原水利會辦公廳舍；還禁止水利署將嘉南農田水利會的水權變更登記為中華民國所有。

台南市議員陳昆和、張世賢、方一峰、蔡育輝等上午邀請反消滅水利會嘉南自救會徐金錫會長、護水護產顧農民嘉南自救會謝耀慶會長、嘉南農田水利會會務委員會主席顏東義等多位會務委員，及自救會法律顧問前台南縣長蘇煥智律師，舉辦「護水護產顧農民」記者會。

陳昆和雖然過去是民進黨，但對於這一次小英政府消滅水利會、搶奪農民水權及水利會的財產，作為一個法律人實在是不能忍受政府這種違法亂紀的行為。

徐金錫則表示，烏山頭水庫農民的出資超過70%以上，曾文水庫農民也出資58%，弱勢農民的水權是農民歷代祖先投資累積所換得的農業用水權，祇是登記在水利會名下，政府為什麼可以未經合法徵收程序就把這些財產及水權全部搶奪，變成國家的。

尤其嘉南平原是台灣非常重要的糧倉，但先天氣候上豐水期、枯水期有嚴重差異，本來就是一個非常容易缺水的地方。把水利會的農業用水權全部收歸國有，對嘉南地區超過30萬的會員農民及7.3888萬公頃灌區的農業經營環境將造成嚴重的傷害。

前台南縣長蘇煥智律師則表示，一、10月1日後，嘉南農田水利會其實仍然依法存在，而水利會會員及農民會員權利仍然合法存在。因為1、農田水利法沒有任何一條規定農田水利會廢止或消失。反而在水利法第12條仍然明文規定水利會為公法人。2農田水利法第34條第二項雖然規定農田水利會組織通則不再適用。但依據信頼保護原則、法律不溯及既往之原則，並不影響嘉南水利會已經存在一百年以上的事實。例如紅十字會法雖然已經廢除，但並不影響中華民國紅十字會繼續存在。

二、10月1日後農委會到水利會掛牌「農田水利署」或「農田水利處」也是違法越權的。因為1、法律並無明文授權農委會成立農田水利署及農田水利處。2、而且政府也並未合法徵收水利會的水權及水利設施及財產。這些資產仍屬全體會員所有，掛牌就等於強佔水利會財產。

三、至於10月1日農委會派來的處長，就任就是違法，等於代表農委會強佔水利會財產，水利會會員當然有權可以拒絕其掛牌就任。

四、水利會應該成立選舉籌備小組，由會員來選出自己會務委員和會長，讓水利會繼續運作。