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聯合報一周大事8/23~8/29

聯合報 / 綜合報導
蔡英文總統28日召開記者會表示，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統28日召開記者會表示，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口。圖／聯合報系資料照片

國內：

24日：經濟部投審會宣布，「淘寶台灣」屬陸資，但未依規定申請許可，違反「兩岸條例」，處41萬元罰鍰，並限期於六個月內撤回投資或改正。

27日：彰化縣抗體血清報告今公布，調查4千多名與確診者接觸的高危險群，發現陽性率萬分之八點三，有四人抗體陽性，感染率極低。彰化縣衛生局葉彥伯表示，調查顯示社區安全。

28日：蔡英文總統昨天宣布，美豬牛明年元旦將開放擴大進口，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，並開放30月齡以上的美國牛肉進口。

國外：

24日：美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤今晚與中國大陸國務院副總理劉鶴進行例行電話會議，討論美中第一階段貿易協議的執行情形。美方指出，雙方都看到了進展。

27日：美國總統川普在白宮發表被提名演說，指這場選舉是兩種願景與政策的選舉，「拜登的政見是『中國製造』，而我的政見是『美國製造』。民主黨總統候選人拜登則以威州的示威為例，反批川普「為暴力加油，深化恐懼攫取政治利益」。

28日：日本首相安倍晉三今表示，8月上旬確認舊疾潰瘍性大腸炎復發，無法回應人民的請託，決定請辭首相；他會繼續留任首相，直到選出下任首相再交棒。

拜登 川普 衛生局 美豬 葉彥伯 蔡英文 兩岸條例 安倍晉三

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