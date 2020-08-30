聯合報一周大事8/23~8/29

「希望醒報能夠有下一個、甚至更多的12年！」全場聽到這話都笑了出來，台灣醒報29日慶賀12週年慶。與會的嘉賓分別致詞祝福，副總統賴清德、內政部長徐國勇、國安會秘書長李大維雖未能到場，卻也以賀電、題字、

2020-08-30 00:16