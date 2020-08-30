醒報12周年慶 貴賓盼再創12年輝煌

「希望醒報能夠有下一個、甚至更多的12年！」全場聽到這話都笑了出來，台灣醒報29日慶賀12週年慶。與會的嘉賓分別致詞祝福，副總統賴清德、內政部長徐國勇、國安會秘書長李大維雖未能到場，卻也以賀電、題字、花籃向醒報致意。醒報社長林意玲感性的說，12年我們像馬拉松選手，一圈又一圈，有許多讀者在旁邊監督、拍手、打氣。

撐過12年風雨

節目由TVBS信望愛基金會執行長阮淑祥主持，她首先開場說，12年前是風雨飄搖的2008年，也是天災人禍頻傳的時代，但醒報在這樣的風雨中卻創立了，「如在黑暗中誕生的小蠟燭！」阮淑祥感嘆，在台灣媒體環境這麼艱苦、不知甚麼時候會倒的時候，社長林意玲卻還毅然創辦醒報，實屬不易。

醒報董事長邱文福致詞時說，以過去汽車業的身分經營報社非常辛苦，「我們的牌全在上帝手裡，是祂帶領我們前進。」邱文福坦言，醒報是公益事業，一切的一切只能仰望上帝，令他非常感謝。

社長林意玲表示，醒報創辦時曾跟股東說，放心，她不打沒有把握的仗，結果她承認錯估台灣文化界的現況，只要看看好的雜誌有沒有人買、好書是否暢銷、國家音樂廳的精采演出常常坐滿還是只坐一半、畫廊藝廊有沒有人參觀、購買畫作，…大概就可以推想醒報的前途了。

難怪很多媒體界人士幫醒報算命，活不過一年。如今能慶賀12周年，應該是很多媒體同業要跌破眼鏡了。想不到這份不靠黨派財團、只靠上帝施恩的媒體，居然可以活這麼久。

接著現場便撥放醒報12周年回顧的影片，影片播出許多歷史鏡頭，以各界報導，訴說醒報這12年來的堅持與信仰，令人印象深刻的是會計陳玉玲的告白，見證台灣醒報不斷面臨財務壓力，但上帝總在最需要的時刻幫助醒報，讓她充滿信心與感恩。

台東好男聲溫暖全場

記者的四段短劇後，刻劃採訪的艱難，同仁演出蔡英文、陳時中等防疫五月天、賴士葆、蔡適應、陳昇與黃子佼，雖然台詞生澀，卻也看出醒報記者的日常。

緊接的便是由前台東縣長黃健庭、前金鋒鄉鄉長宋賢一、台東基督教醫院執行長呂信雄、台東縣交通暨觀光發展處處長余明勳、博愛浸信會牧師邱德福與文化部文化交流司陳炳杰等人組成的「台東好男聲」，為現場觀眾獻唱「You raise me up」、「如鹿切慕溪水」等歌曲，其中安可聲不斷，後來又多唱了一首「有福的確聚」。

「我希望台灣醒報可以再有下一個12年，但是林社長應該會累壞了！」黃健庭的一席話讓全場都笑開懷。不過他也溫柔的說，台灣醒報沒有黨派的顏色，而是呈現上帝的顏色，希望上帝可以繼續加持這樣的醒報！

現場也有前財政部長林振國、前環保署長魏國彥、前財政部長劉憶如、前史瓦帝尼大使趙麟、前公視董事長邵玉銘、政大國關中心研究員嚴震生、婦聯會主委雷倩、戒菸牧師劉民和、更生團契黃明鎮牧師等嘉賓到場致意。一些無法到場的貴賓，如前副總統被提名人余湘、康寧大學副校長馬西屏、台北市議員秦慧珠、台北商大校長張瑞雄等人也以影音向台灣醒報獻上祝福。

醒報的所有公司同仁一起切下12周年生日快樂的蛋糕，典禮在李朝成牧師的祝禱下圓滿結束。

【更多精采內容，詳見 】