限制菸品業者冠名贊助 大法官：合憲

「一件襯衫」訪問了一位極度喜愛粉紅色的40歲大叔，「她」是伊醬姐姐。粉紅色給人浪漫和樂觀的感覺，但被貼上喜歡粉紅色標籤的男生，常常因社會上的刻板印象而遭受到異樣眼光，而她只做自己喜歡的樣子。

2020-08-27 14:00