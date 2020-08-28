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彰化檢測事件中，公衛行政和學術倫理在哪裡？

限制菸品業者冠名贊助 大法官：合憲

中央社 / 台北28日電

菸商傑太日煙於民國100年間掛名贊助公益活動，被台北市衛生局依違反菸害防制法開罰500萬元，菸商聲請釋憲。大法官今天做出釋字第794號解釋，宣告相關條文合憲。

傑太日煙國際股份有限公司於100年至102年間贊助財團法人弘道老人福利基金會辦理「不老夢想圓夢列車」計畫，遭民眾檢舉違反菸害防制法，台北市衛生局於103年間裁罰新台幣500萬元。傑太日煙提起行政訴訟敗訴確定後，聲請釋憲。

大法官認為，菸害防制法第2條第4款及第5款、同法第9條第8款規定，並未違反法律明確性原則；第9條第8款規定未違反憲法保障言論自由及平等權意旨。衛生福利部國健菸字第1029911263號函也未違背法律保留原則、法律不溯及既往原則、信賴保護原則及比例原則。

衛生局 大法官 北市

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