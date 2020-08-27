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鄭舜平接台北醫院院長 陳時中勉把關國人健康

中央社 / 新北27日電

衛生福利部台北醫院新任院長鄭舜平今天上任，部長陳時中主持交接儀式致詞表示，台北醫院因應需求，規劃擴充急重症大樓，盼繼續提升醫療服務品質，為國人健康把關。

衛生福利部台北醫院今天表示，原院長徐錦池因任期屆滿卸任，將回家鄉台中醫院任職顧問醫師，由衛福部遴派衛福部代理主任秘書鄭舜平接新任院長，今日辦理新舊院長交接典禮。

衛福部長陳時中主持交接典禮致詞表示，台北醫院過去已建立既定良好基礎，因應醫療服務需求，著手規劃興建擴充急重症大樓。期望未來台北醫院持續發揮服務熱忱、提昇醫療服務品質，繼續為國人健康把關。

院方表示，新北市超過70%民眾有跨區住院需求，新莊區人口稠密，台北醫院擴建計畫在民國107年7月16日經行政院同意辦理，規劃新建地下3層、地上16層急重症醫療大樓。

新大樓位於台北醫院旁，原衛生署國民健康局舊址，目前為閒置空間。急性病床擴大為499床，總床數擴增為769床，提供大新莊地區緊急重難症醫療和長期慢性醫療服務使用。院方今天說，會朝民國112年完工目標努力。

院方表示，鄭舜平為陽明大學醫學系畢業、台灣大學醫療機構管理研究所畢業。曾任衛生福利部代理主任秘書、衛福部桃園醫院院長、旗山醫院院長、署立樂生療養院副院長、署立基隆醫院復健科主任，專長為運動傷害及骨骼關節復健、疼痛治療。

鄭舜平表示，在歷任院長帶領下，台北醫院營運量、醫療服務規模發展良好，但新莊區人口數高達43萬，仍有許多急重症、癌症病人需跨區就診，接任後，將以強化急重症醫療為目標，完成興建急重症大樓擴充服務，並網羅各醫療專科醫師，守護大新莊鄉親健康。

台北醫院 衛福部

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