抗體研究倫理爭議 前台大醫：台大公衛做了極不好示範

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大公衛學院教授詹長權今說明血清抗體研究計畫的倫理依據。記者邱宜君／攝影
台大公衛學院教授詹長權今說明血清抗體研究計畫的倫理依據。記者邱宜君／攝影

台大公衛學院教授詹長權研究團隊與彰縣衛生局、彰基合作的萬人血清抗體研究計畫，遭檢舉未依照研究倫理委員會（倫委會）通過的內容執行，可能根本未經審查。調查結果未明，今上午研究團隊卻將與中央流行疫情指揮中心大陣仗攜手公布現階段結果，詹長權同時說明此案的倫理依據。

詹長權說，這是為屬於科技部高教深耕計畫，是全國唯一的公衛計畫，院內教授陳秀熙則是長期經營彰化縣與連江縣，原先執行癌症及慢性病資料收集。八個月前疫情發生，是科技部人文司長林明仁要求加入新冠肺炎部分。詹長權說，都有通過台灣大學倫委會，並強調台大公衛主要分析彰化縣政府提供檢體，不包括採檢。

詹長權的說法對於某些參與過倫委會的專家來說，說服力有限。前台大醫院感染科醫師林氏璧同意本報引述他在臉書的說法，他直言「台大公衛這裡做了極不好的示範。」他說，此研究的倫委會（IRB）審查是送台大校總區的台大行為與社會科學倫理委員會，但其案號是7月送審，通過日期8月11日，遠遠晚於執行日期。

林氏璧說，抽血測抗體，不是常規醫療或防疫需要的抽血，理論上不能事後回溯性，要IRB通過才能執行。要有完整的受試者同意書，經IRB審查的同意書發給受試者，讓他們清楚了解抽血檢驗項目，用做什麼研究，檢體會儲存在哪裡，未來會不會移做其他研究用途，結果會不會告知本人，他們的身分會不會曝光等。

林氏璧表示，新冠的研究很重要，也有其時效性，為了求快不顧IRB，其實他在IRB多年看過很多這樣的例子。但先做下去，覺得可以事後再送IRB，是太輕忽了。他認為台大公衛這裡做了極不好的示範。

台大公衛學院現任院長鄭守夏表示，台大每個老師都非常獨立，跟誰申請計畫做研究不會被干涉，常見的合作單位，例如熟悉的醫院醫師。「假設我是研究者，我的合作醫師認為應該要向倫委會申請，我就趕快去申請；如果我今天做一千個人的面訪，我覺得需要申請IRB比較安心，我就去申請。」

鄭守夏說，這都是研究者的決定，也是研究倫理。大家有疑問的就是為什麼沒有IRB，科技部通過的大計畫裡面有原則性的通過。這次資料搜集和分析，究竟是公務還是研究，有沒有違反學術倫理，需要專業認定和釐清，例如科技部和台灣大學都有這種單位。

研究倫理還有爭議，指揮中心就與研究單位一起大陣仗發表，符合研究倫理嗎？鄭守夏表示，就他所知，「詹老師認為他的研究倫理是完全沒有問題的」，只是其他老師有疑慮。他強調自己完全不能評論，要看研究者本身，公布與否不需經過學校同意。

台大醫院 醫師

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