一件襯衫／狂愛粉紅色的40歲大叔 職業也選粉紅色

「一件襯衫」訪問了一位極度喜愛粉紅色的40歲大叔，「她」是伊醬姐姐。粉紅色給人浪漫和樂觀的感覺，但被貼上喜歡粉紅色標籤的男生，常常因社會上的刻板印象而遭受到異樣眼光，而她只做自己喜歡的樣子。

喜歡粉紅色到走火入魔，釋放自己的少女心

喜歡粉紅色到走火入魔的40歲大叔，瘋狂到連職業都必須粉紅色，所以她是一位外送員，穿著「絕對領域」招牌打扮，露出整潔大腿和若隱若現的內褲，跟一顆比任何人都甜的少女心。伊醬姐姐35歲才算正式出櫃，透過可愛的粉色包裝這身男人的皮囊、餵養那被壓抑一輩子的少女情懷。

生活就是在戰鬥，做自己的人就是生命的鬥士

當你真正開始決定做自己時，全世界都會支持你，伊醬堅持不變性、不動手術，只有打從心底真正覺得自己是一位女生，這才是真實的！沒有秀氣的臉蛋，就戴一個可愛的髮箍，沒有窈窕的身材，就連屁股一起露出。倘若有人唾棄你的美，就瀟灑轉身，滿足鏡中的自己還有愛人的眼睛就好。

伊醬姐姐形容自己的存在就是社會實驗，每天出去外送都會遇到不同的人，那些鄙夷嘲笑的眼光，她早已習以為常 圖／《一件襯衫》授權提供

不為他人的意見自卑，不為自己的勇敢自責

她形容自己的存在就是社會實驗，每天出去外送都會遇到不同的人，那些鄙夷嘲笑的眼光，她早已習以為常，甚至會站在批評她的人的立場思考，別人嫌棄她送的餐不敢吃，但她依然保持樂觀，回敬一抹最可愛天真的微笑。

就算拿到一手爛牌，也要把這場遊戲玩得漂亮

若是人生是場遊戲，伊醬似乎不小心選到難度最高的等級，放錯了性別，沒有姣好的臉蛋與身材，但是拿到一手好牌的人不厲害，拿到什麼牌都能打贏的人才厲害，讓一切席捲而來，不論是美麗與醜陋，再糟糕的世界，都能用自信與堅定的粉色力量讓一切變得可愛。

伊醬姐姐35歲才算正式出櫃，透過可愛的粉色包裝這身男人的皮囊、餵養那被壓抑一輩子的少女情懷。 圖／《一件襯衫》授權提供

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