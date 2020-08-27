彰縣萬人抗體血清調查 葉彥伯：所有確診者都有保護力

彰化縣抗體血清調查報告今天上午說明，彰化縣衛生局局長葉彥伯也出席今天的說明會，細數這次全國矚目的研究是如何執行，且證實彰化縣所有確診者都產生中和抗體，都有保護力。

會議由計畫的主持人、台大公衛教授詹長權與陳秀熙及葉彥伯說明報告，指揮中心發言人莊人祥與台大公共衛生學院院長鄭守夏也現身會場。葉彥伯分享研究前，也意外發現莊人祥、鄭守夏、詹長權都是彰化人，彷彿為這陣子指揮中心、台大公衛與彰化縣爭論上演彰化式大和解。

葉彥伯說，血清抗體是回溯性的，看這波疫情真正的感染情況，如果抗體是陽性可能有保護力，這樣的人大部分是健康人，這是與確診不同的測試。因為這是研究性質的服務，所以彰縣與台大公衛合作調查。

葉彥伯表示，這次調查的包含確診個案，邀請且經過確診者同意後抽血，想了解其是否產生抗體和保護力。第二個對象是最容易感染的一群，包括確診個案接觸者，包括白牌車群聚案類似的家戶接觸者，和境外回來的居家檢疫者，還有醫護人員可以驗證是否感控做真的很好。

葉彥伯說，台灣病例很少、感染率很低，這是全國共識，認同一般民眾不需要檢測，「一般人測也測不到，所以血清抗體研究應針對最有可能感染族群，如測出來還是很低，就證明社區很安全。」

葉彥伯說明，在這次研究中如果真的有發現陽性個案，就會採取陳秀熙的研究設計，分析傳染途徑和風險，有助於於未來處理感染者接觸者。六月到現在兩個月要完成，是利用平時建立的網絡，先匡列名冊，在成立團隊，邀約都有徵求受試者同意、都有填同意書，一一建檔歸檔。

葉彥伯說，研究發法為受檢者血清和活病毒放在一起，再放到活細胞，如果有中和抗體，抗體會把病毒中和掉，包住病毒讓其沒有能力侵犯活細胞，所以這個活細胞就活得好好的，活細胞是陽性反應，表示有保護力。

彰化縣所有確診者都產生中和抗體，葉彥伯表示，這是非常重要的好消息，表示可以保護人體。做疫苗的檢測也是一樣，抗體把病毒包住，把疫苗打完做了中和抗體檢測，也是一樣的檢測方法和原理。