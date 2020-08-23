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聯合報一周大事8/16~8/22
國內：
18日：勞動部基本工資審議委員會拍板，明年起月薪基本工資從2萬3800元，微調至2萬4千元；時薪從158元，小漲到160元，共約208萬名勞工受惠。
18日：彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，不符合指揮中心篩檢作業程序，指揮官陳時中表示，已下令政風單位調查彰化衛生局。
19日：內政部今證實，曾在NBA寫下「林來瘋」傳奇的球星林書豪申請入籍中華民國，7月30日已取得我國護照與入境許可證件。
國外：
17日：白俄羅斯總統魯卡申柯面臨大規模示威要求他下台的強大壓力，俄羅斯新聞社報導，魯卡申柯鬆口表示，若公投通過新憲法，可以重辦總統大選交出權力。歐盟預定19日召開緊急峰會，討論白俄政治危機。
19日：民主黨全國代表大會正式提名加州聯邦參議員賀錦麗為副總統人選，賀錦麗不僅是首位亞非裔、也是首位女性副總統人選，將與總統參選人拜登搭檔參選。
20日：俄羅斯反對派領袖納瓦尼在飛往莫斯科的班機上，突然身體不適，之後陷入昏迷。納瓦尼的發言人宣稱，他搭機前曾在機場咖啡館喝茶，疑是當時遭下毒；但醫師表示，尚無法斷言病因為中毒。
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