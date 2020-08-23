聯合報一周大事8/16~8/22

因為世界疫情並未趨緩，暫時無法出國的民眾紛紛規劃國內旅遊，也意外發現其實國內就有許多驚艷的景點。 救國團配合中橫通車60週年，暑假期間擴大舉辦中橫健行活動，反映相當熱烈，遠離塵囂的救國團天祥青年活動

2020-08-16 00:00