支持世界腦麻日健走活動 抽王建民簽名球、球衣

「滾地球王子」王建民擔任愛心大使，號召全民一起燃燒運動魂，同時為腦麻患者盡份心力做公益。即日起至９月底，在透透抽官網上捐款《腦麻運動魂》，即有機會抽中王建民親筆簽名球或球衣、任天堂Switch主機及健身環等大獎。

「2020世界腦麻日～愛你999健走嘉年華」系列活動邁入第八屆，這一屆，中華民國腦性麻痺協會創新作法，和透透抽公益平台共同舉辦非接觸性線上募款，長期支持公益平台的聯合報系文化基金會表示肯定，希望大家一起來參與活動，一方面關懷腦麻患者，一方面享受闖關遊戲的樂趣和欣賞各種身障藝文表演。

中華民國腦性麻痺協會鼓勵供腦麻患者多運動，以維持良好的身體機能。 (中華民國腦性麻痺協會／提供）

腦性麻痺協會表示，腦麻患者的腦傷不會惡化，但若沒有適當的治療和復健，則可能讓肌肉萎縮和關節硬化；腦麻協會提供腦麻朋友水中運動、地板滾球、棒球隊等活動項目，提供腦麻人士及家人運動療癒、休閒等用途。

在新冠疫情期間，為了擴大社會方參與，腦麻協會與透透抽公益平台合作推出《腦麻運動魂》公益抽獎專案，為世界腦麻日和腦麻運動療癒項目募款，邀請「台灣之光」王建民擔任愛心大使，邀社會民眾共挺腦麻朋友；王建民並公益提供親筆簽名球及球衣做為活動抽獎品，拋磚引玉期待更多善心響應活動。

此外，MIT運動潮牌「江湖跑堂」深感腦麻人士處境如跑馬拉松般需堅持不放棄，提供設計款潮衣為《腦麻運動魂》錦上添花；腦麻協會也提供腦麻孩童手工製作麻布袋做為回饋品，以及「心之丘」手工皂等多項獎品。

《腦麻運動魂》活動的詳情，請見透透抽官網 https://squid.dodoker.com/。