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移工及交換生居家檢疫混居 大林鎮長主張：普篩防堵破口

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮長簡志偉臉書貼文說，「當務之急，大林鎮必需全面普篩！」引發議論。圖／取自簡志偉臉書
嘉義縣大林鎮長簡志偉臉書貼文說，「當務之急，大林鎮必需全面普篩！」引發議論。圖／取自簡志偉臉書

就在彰化縣衛生局自行普篩，發現1名確診案例，引發地方槓上中央，風波未平息之際；嘉義縣大林鎮長簡志偉接獲民眾檢舉，上林社區一波波外籍移工及交換生，住進學生宿舍居家檢疫，因當地與在地居民屬混居社區，擔心防疫破口，簡志偉主張全面普篩，確保鎮民安全。

簡志偉臉書貼文說，「當務之急，大林鎮必需全面普篩！」引發議論，被外界認為簡聲援彰化衛生局，但簡澄清說，「外界不必過度聯想，我是為維護鎮民安全」。

他說，接獲民眾檢舉，上林社區近日議論紛紛，傳出人力仲介公司將一波又一波入境大量移工，送往社區學生宿舍居家檢疫、隔離14天，當地混居社區，北市府對此禁止開罰，相同情形卻在大林出現。

此舉引起社區騷動，人心惶惶，晚間民眾發現外國人在超商買東西，擔心是檢疫對象，為確保鎮民安全，全面普篩，公所責無旁貸，他表示，指派公所人員查證，確有移工及外籍交換生在社區檢疫，政府一體，鎮公所站在防疫第一線，卻未被相關單位告之，公所協助防疫對象只有國人，對移工及交換生無法處理。

衛生局代局長趙紋華說，對疫情篩檢，遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理，尊重大林鎮長主張普篩意見，她說，外籍交換生入境，以及移工引進居家檢疫，住居集中防疫處所，直接由中央相關部會會同警方，用電子圍籬監控，禁止趴趴走，民眾不必擔心。

衛生局 移工 居家檢疫

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