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一件襯衫／我女兒的忌日 是他們的重生日

聯合新聞網 / 綜合報導
俐蓉媽媽在女兒19歲的那年失去了女兒，面對俐蓉突如其來的離去，她選擇將女兒的器官留給世界。 圖／《一件襯衫》授權提供
俐蓉媽媽在女兒19歲的那年失去了女兒，面對俐蓉突如其來的離去，她選擇將女兒的器官留給世界。 圖／《一件襯衫》授權提供

「一件襯衫」與財團法人器官捐贈移植登錄中心共同創作了一則關於「器官捐贈」的感人影片。講述一位媽媽在女兒19歲的那年失去了女兒，面對女兒突如其來的離去，她選擇將女兒的器官留給世界。

人最害怕的，就是等到再也沒有「以後」

俐蓉，是個很貼心又善良的孩子，就跟一般人一樣，過著平凡的日子，有著平凡的夢想、平凡的煩惱，但卻有著不平凡的命運。

意外發生的前半年，外地唸書的俐蓉常常回家，帶著兩杯咖啡，陪媽媽下班一起回家。她常問媽媽有沒有哪些想去的地方還沒去，但因為工作與小孩的課業，媽媽總認為以後再去就好，這一等，就是再也沒有以後了。

女兒用半年向我道別，而我卻用一輩子去思念

思念一個人的方式有很多種，但對於俐蓉媽媽來說，有一種思念，是女兒離開人世了，卻把她告別式上的人形立牌放在客廳，彷彿她還在這裡。

在車禍發生的那一晚，母女倆約好要講電話，但俐蓉媽媽不小心睡著了，結果沒能好好地道別，說聲再見，這一錯過，就是一輩子。

曾寶儀在爺爺離開後才理解到，生離死別不一定只有著眼淚與不捨。 圖／《一件襯衫》授權提供
曾寶儀在爺爺離開後才理解到，生離死別不一定只有著眼淚與不捨。 圖／《一件襯衫》授權提供

死亡，是留給活著的人去面對的

提到器官捐贈的事情時，一開始俐蓉媽媽是不能接受的，總是期盼的是否還有最後一絲希望，在簽下同意書的那一刻，她彷彿也決定了女兒的生死。但她理解，這是女兒真正想做的事，即使離開人世，還是願意幫助別人。

那些生離死別的時刻，不會只發生在那個當下；每一個一起度過的節日，獨自走過那些一起攜手走過的場景，都在經歷著生離死別，留下活著的人練習面對、練習放手、練習捨得。

「捨得」是人生很大（最大）的智慧，讓愛繼續流傳下去

影片也訪問到曾寶儀，她分享在爺爺離開後，她才理解到，生離死別不一定只有著眼淚與不捨，爺爺留下來的愛，與這些有血緣的家人，是最珍貴的禮物；俐蓉媽媽替女兒完成器官捐贈的遺願，即使不捨，但俐蓉的愛會透過器官捐贈，繼續留在這個世界上，將愛與溫暖傳遞給更多的人。

對於俐蓉媽媽來說，有一種思念，是女兒離開人世了，卻把她告別式上的人形立牌放在客廳，彷彿她還在這裡。 圖／《一件襯衫》授權提供
對於俐蓉媽媽來說，有一種思念，是女兒離開人世了，卻把她告別式上的人形立牌放在客廳，彷彿她還在這裡。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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