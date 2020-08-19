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使員工安心工作 法務部查所屬機關擬辦幼兒園

中央社 / 台北19日電
法務部長蔡清祥。記者侯永全／攝影
法務部長蔡清祥。記者侯永全／攝影

法務部蔡清祥今天表示，為使員工安心工作，日前發函所屬檢察署或監所，盤點有沒有合適空間或地點辦理幼兒園

法務部下午與媒體記者茶敘，主題為「透明台灣公私協力 誠信法遵互利雙贏」，由廉政署報告並指出，將於21日與金融監督管理委員會合作辦理「2020全國金融業企業誠信論壇」；以及9月2日與台北市政府合作辦理「109年外商及企業誠信論壇」（第二場），將邀請通訊產業、金融服務業、生技產業等業者與會，以凝聚公私部門反貪腐的協力合作共識。

蔡清祥在茶敘時指出，法務部所屬的檢察署或監所要設立幼兒園，並非外傳由檢察長或監獄典獄長來當幼稚園園長，這是故意扭曲；設立幼兒園，主要是要照顧員工，希望員工的小孩可以就近在機關所辦的幼兒園上課，因此日前發函法務部所屬機關去考量、去盤點有沒有合適地點，如果沒有合適地點，也可以到附近租用場所辦理幼兒園。

蔡清祥指出，法務部早已設立幼兒園，並委託專業的基金會辦理，廣受歡迎，包括法務部以外附近的機關員工都很想把小孩送來，法務部設立幼兒園是最好的典範，最近還騰出空間，擴大最高極限照顧70名幼兒，名額也提供給附近機關員工。

蔡清祥表示，待法務部所屬機關回報結果，再綜合考量如何設立，甚至考慮以補助經費方式設立幼兒園。

幼兒園 法務部 蔡清祥

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