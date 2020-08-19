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綠獎徵件倒數一個月 來看上屆正在執行的成果

聯合新聞網 / 台北訊

第五屆綠獎已於今年4月22日的「世界地球日」開跑，上一屆(第四屆)得獎團體也一步步實現獲獎提案計畫，半年來，對環境及生態保育帶來的正向改變，令人感動及讚許。

第四屆獲獎計畫推動成果如下：

台灣猛禽研究會：北部地區野鳥窗殺調查與友善鳥類玻璃教育推廣

「台灣猛禽研究會」提出「北部地區野鳥窗殺調查與友善鳥類玻璃教育推廣」計畫，自2020年起於北部地區執行39場野鳥撞玻璃事件調查、以及25次社區、學校講座教育推廣，計畫理念在於改善玻璃窗鏡像反射與可穿透的假象，提高野鳥對鏡面的辨識度，同時協助民眾DIY窗戶改造，降低窗殺現象的發生機會。

荒野保護協會：雙連埤瀕危植物原地保種及教育推廣計畫

「荒野保護協會」提出「雙連埤瀕危植物原地保種及教育推廣計畫」，雙連埤位於宜蘭縣員山鄉，是國家級重要濕地，為保存瀕危植物，該協會在雙連埤側建置保種池，進行多次植物點位分布調查。目前已完成16種瀕危植物保種管理維護，包含馬來刺子莞、華克拉莎、日本菱、以及日月潭藺等。

臺灣海洋保育與漁業永續基金會：鼻頭角公園小丑魚抵家計畫

「臺灣海洋保育與漁業永續基金會」提出「鼻頭角公園小丑魚抵家計畫」，這項計畫緣起於鼻頭角公園遭過度捕撈，造成野外小丑魚族群和海葵數量減少，「海漁基金會」於是展開小丑魚的復育，包括從生態面向出發，在水下調查海葵及小丑魚情況，進行四場小丑魚生態放流；及從人文面向出發，於當地設立兩處小丑魚解說空間，培訓社區小朋友與潛水店家成為小丑魚守護員，期望透過實際參與小丑魚的育成，凝聚地方的生態管理參與。

社團法人台灣濕地保護聯盟：濕坔微光──洲仔濕地螢火蟲棲地營造及教育推廣計畫

「社團法人台灣濕地保護聯盟」提出「濕坔微光──洲仔濕地螢火蟲棲地營造及教育推廣計畫」，讓附居民了解身邊有非常豐富的生態環境。該聯盟獲得第四屆綠獎後，透過獎助辦理一場26人參加，專業且實務的生態講座；又帶領30人到濕地體驗螢火蟲棲地的環境營造。藉由「參與式學習」，體會這項對環境有意義的行動，並為了共同目標而努力。

財團法人海洋公民基金會：為孩子，種下一片珊瑚海田

「財團法人海洋公民基金會」提出「為孩子，種下一片珊瑚海田」計畫，從2017年起，以「珊瑚撫育場」培育珊瑚株幼苗，以扦插法種植於澎湖跨海大橋流域，使其開枝散葉，去年再於同一海域另地種下600株珊瑚，希望為澎湖海域注入生機。於第四屆綠獎獲獎後，海洋公民基金會透過獎助，開始調查潮間帶生態系統，收集記錄水下光照與溫度數據，透過六次行動、55人參與，了解整個生態環境的變化。

第五屆綠獎於4月22日的世界地球日開跑，徵件類別包括社會團體組的「大型生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」；另外還有「網路人氣獎」。

其中，大型生態保育計畫總獎金新台幣280萬元，將依照各團體提案計畫書的經費需求，提供至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。

青少年環境行動獎（學生組）總獎金新台幣15萬元，將依據投稿作品徵選出得獎者。首獎一名，獎金新台幣6萬元和獎座；優選3名，各為獎金新台幣3萬元和獎座。

網路人氣獎（限定社會團體組），總獎金新台幣5萬元，為綠獎官網投票數最高的前5個單位，獎金各為新台幣1萬元。

2020第五屆綠獎已於4/22世界地球日開跑，徵件截止倒數最後一個月，收件時間至9/9止，敬請把握最後收件時間！ 歡迎國內所有致力守護環境、保護生態的NGO團體、社團法人及青少年學生參加。詳情請參閱綠獎官方網站：http://ecoechoaward.com/徵件說明會

濕地 珊瑚 世界地球日 生態保育 螢火蟲

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