影／亞洲唯一可出口 台灣國產豬肉力拚內外銷

受新冠肺炎及非洲豬瘟疫情等因素影響，部分國家豬肉供應鏈出現斷鏈情形，因此對進口豬肉需求不斷成長，而我國對新冠肺炎防疫得宜，也成功阻絕非洲豬瘟於境外，尤其今年6月更獲世界動物衛生組織正式認定為口蹄疫非疫區，再為優質安全國產豬肉外銷增添助力，也成為許多國家洽詢採購的標的。

為把握國產豬肉加值出口契機，中央畜產會攜手肉品大廠台畜公司與主廚團隊，共同研發新食材「熟豬肉」商品，並於今天下午舉辦「彘熟可熱新食材發表會」，希望以冷藏熟豬肉的新食材形式，方便主廚研發多樣性料理，民眾也可復熱後簡單烹調享用，以此提升內外銷市場肉品競争力，滿足市場口味及選擇。

發表會現場，包括農委會副主委黃金城、中央畜產會董事長林聰賢、台畜董事長張華欣與台大教授陳明汝等人均蒞臨致詞，說明台灣豬肉內外銷競爭力及研發新食材的目的，而台中金典酒店香港主廚李錦培以及ROU主廚方冠中，兩人也親自示範多道熟豬肉料理供大家品嚐，一同見證國產熟豬肉料理的可塑性及多樣性。

中央畜產會董事長林聰賢表示，這個計劃是透過產、官、學、研一同努力的成果，希望能夠讓所有的養豬產業跟食品加工業者更進一步的發展，將豬肉外銷到全世界。農委會副主委黃金城致詞時則強調，全亞洲只剩台灣有資格出口外銷豬肉，因為台灣沒有非洲豬瘟和口蹄疫的影響。