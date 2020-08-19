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影／亞洲唯一可出口 台灣國產豬肉力拚內外銷

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
中央畜產會董事長林聰賢致詞時表示，這個計劃是透過產、官、學、研一同努力的成果，希望能夠讓所有的養豬產業跟食品加工業者更進一步的發展，將豬肉外銷到全世界。記者杜建重／攝影
中央畜產會董事長林聰賢致詞時表示，這個計劃是透過產、官、學、研一同努力的成果，希望能夠讓所有的養豬產業跟食品加工業者更進一步的發展，將豬肉外銷到全世界。記者杜建重／攝影

新冠肺炎非洲豬瘟疫情等因素影響，部分國家豬肉供應鏈出現斷鏈情形，因此對進口豬肉需求不斷成長，而我國對新冠肺炎防疫得宜，也成功阻絕非洲豬瘟於境外，尤其今年6月更獲世界動物衛生組織正式認定為口蹄疫非疫區，再為優質安全國產豬肉外銷增添助力，也成為許多國家洽詢採購的標的。

為把握國產豬肉加值出口契機，中央畜產會攜手肉品大廠台畜公司與主廚團隊，共同研發新食材「熟豬肉」商品，並於今天下午舉辦「彘熟可熱新食材發表會」，希望以冷藏熟豬肉的新食材形式，方便主廚研發多樣性料理，民眾也可復熱後簡單烹調享用，以此提升內外銷市場肉品競争力，滿足市場口味及選擇。

發表會現場，包括農委會副主委黃金城、中央畜產會董事長林聰賢、台畜董事長張華欣與台大教授陳明汝等人均蒞臨致詞，說明台灣豬肉內外銷競爭力及研發新食材的目的，而台中金典酒店香港主廚李錦培以及ROU主廚方冠中，兩人也親自示範多道熟豬肉料理供大家品嚐，一同見證國產熟豬肉料理的可塑性及多樣性。

中央畜產會董事長林聰賢表示，這個計劃是透過產、官、學、研一同努力的成果，希望能夠讓所有的養豬產業跟食品加工業者更進一步的發展，將豬肉外銷到全世界。農委會副主委黃金城致詞時則強調，全亞洲只剩台灣有資格出口外銷豬肉，因為台灣沒有非洲豬瘟和口蹄疫的影響。

台畜與中央畜產會聯手研發的新食材「熟豬肉」商品，使用真空冷藏技術，有效降低食品貿易過程中對於衛生安全的疑慮，且加熱後不會讓豬肉美味流失或影響熟豬肉的調理，外銷市場中，香港為台灣主要市場，再來是澳門、日本等。

中央畜產會與台畜公司主廚團隊，共同研發新食材「熟豬肉」商品，並於今天舉辦「彘熟可熱」新食材發表會，包括農委會副主委黃金城（右二）、中央畜產會董事長林聰賢（左二）、台畜董事長張華欣（右一）與台大教授陳明汝（左一）等人均到場啟動儀式，象徵台灣豬肉外銷全球。記者杜建重／攝影
中央畜產會與台畜公司主廚團隊，共同研發新食材「熟豬肉」商品，並於今天舉辦「彘熟可熱」新食材發表會，包括農委會副主委黃金城（右二）、中央畜產會董事長林聰賢（左二）、台畜董事長張華欣（右一）與台大教授陳明汝（左一）等人均到場啟動儀式，象徵台灣豬肉外銷全球。記者杜建重／攝影
中央畜產會與台畜公司舉辦「彘熟可熱新食材發表會」，找來台中金典酒店香港主廚李錦培（中）以及ROU主廚方冠中（左），親自示範多道熟豬肉料理。記者杜建重／攝影
中央畜產會與台畜公司舉辦「彘熟可熱新食材發表會」，找來台中金典酒店香港主廚李錦培（中）以及ROU主廚方冠中（左），親自示範多道熟豬肉料理。記者杜建重／攝影
中央畜產會與台畜公司在今天舉辦「彘熟可熱新食材發表會」，希望以冷藏熟豬肉的新食材形式，提升內外銷市場肉品競争力來滿足市場口味及選擇。記者杜建重／攝影
中央畜產會與台畜公司在今天舉辦「彘熟可熱新食材發表會」，希望以冷藏熟豬肉的新食材形式，提升內外銷市場肉品競争力來滿足市場口味及選擇。記者杜建重／攝影
農委會副主委黃金城致詞時強調，全亞洲只剩台灣有資格出口外銷，因為台灣沒有非洲豬瘟和口蹄疫的影響。記者杜建重／攝影
農委會副主委黃金城致詞時強調，全亞洲只剩台灣有資格出口外銷，因為台灣沒有非洲豬瘟和口蹄疫的影響。記者杜建重／攝影

非洲豬瘟 新冠肺炎 林聰賢

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