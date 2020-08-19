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影／血汗！為達蘇揆紓困目標 勞動部函釋合法壓榨勞工

聯合報 / 記者徐宇威林雍琁／台北即時報導
蘇貞昌上個月才肯定、表揚績優紓困銀行，如今銀行工會跳出來怒轟血汗壓榨，顯得諷刺，第一銀行工會理事長宋介馨直言這段時間很多人自願退休「不屑做了」，她無奈地說「真的就是血汗」。記者徐宇威／攝影
蘇貞昌上個月才肯定、表揚績優紓困銀行，如今銀行工會跳出來怒轟血汗壓榨，顯得諷刺，第一銀行工會理事長宋介馨直言這段時間很多人自願退休「不屑做了」，她無奈地說「真的就是血汗」。記者徐宇威／攝影

民眾黨立委賴香伶今天(19日)上午偕同銀行工會召開記者會，要求勞動部立即中止壓榨勞權的函釋，賴香伶說勞動部將新冠肺炎疫情視為「事變」，在基於疫情應變的理由，讓金融業勞工每天工時、每月加班雙雙突破上限，就為了達到行政院長蘇貞昌要求的紓困核貸目標，如今疫情趨緩，勞動部函釋卻仍無中止，以致資方持續合法壓榨勞工。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，紓困期間違法樣態包括每天工時超過12小時、每月加班超過46小時，甚至周休都要配合調整進公司加班，全金聯理事長鍾馥吉說紓困案子已經結束，但該函釋還是要到明年6月30才會截止，在此之前資方仍然可以合法要求基層配合，因此他們要求立即中止該函釋。

鍾馥吉爆料，台北市勞動局長親口說勞動部希望局處別去勞檢，忽視勞權，只是蘇貞昌上個月才肯定、表揚績優紓困銀行，如今銀行工會跳出來怒轟血汗壓榨，顯得諷刺，第一銀行工會理事長宋介馨直言，這段時間很多人自願退休「不屑做了」，她無奈地說「真的就是血汗」。

勞動部 疫情 加班 蘇貞昌 新冠肺炎 勞檢 民眾黨 賴香伶

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