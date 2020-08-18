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醫材斷鏈１／東南亞疫情燒 台大醫院手套只夠到八月底

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
檢診手套存量告急，市聯醫七月起緊急採購易致敏、原訂明年初禁用的含粉手套。圖／北市聯醫工會提供
檢診手套存量告急，市聯醫七月起緊急採購易致敏、原訂明年初禁用的含粉手套。圖／北市聯醫工會提供

國際疫情持續衝擊醫療物資供應鏈，防疫有成的台灣也不能倖免，連採購能力較強的北市聯合醫院、台大醫院，最近檢診手套都告急。市聯醫七月起緊急採購易致敏、原訂明年初禁用的含粉手套，台大醫院則是八月發信通知全院，直指「全球缺貨、緊急搶購、必須撙節。」

醫護都擔心，這手套碰過一個病人就要換一雙，每天起碼換十幾雙，根本撙節不來，就算將就使用含粉手套，恐怕也有斷貨的一天。台大院內人士透露，現在叫貨超難，現有替代品只能撐到八月底，衛福部再不幫忙，中小型醫院恐怕會更慘。

台大醫院之供貨廠商表示，手套在印尼生產，當地許多產線已被政府徵收，貨量大減，儘管各家醫院搶訂，廠商也不敢大量出貨，以免忽然斷貨。台大院內人士表示，半年來醫院採購極度困難，各項物資採購的合約價都已翻了好幾倍，節節升高的壓力和成本，醫院都自己吞了。台大醫院已陸續缺過口罩、紙鞋套，後來好不容易才找到中國廠可以供應紙鞋套，但是品質比較差，只好把品質最好的保留給特殊單位。

他院知情人士表示，檢診手套原料是橡膠，產地在東南亞，台灣沒有。有些廠商在當地工廠生產，有些則進口原料到台灣生產。全球化之下，疫情對手套這種薄利多銷的醫用物資影響極大，當海外的原料或產線停擺、被徵用，或交通因疫情被封鎖，供應鏈就斷了。還要經過一段時間，貨源緊縮的影響才會一層一層傳到台灣的醫院，缺貨壓力是瞬間激增。

北市聯醫六月就經歷過一波手套危機，危機解除的關鍵，是開始採購含粉手套。知情人士透露，原本市聯醫都以無粉手套為主，但這次缺貨太厲害，啟動全院警急應變平台，所有核准可用的手套都盡量買，包括有止滑粉的檢診手套。

這種含粉手套，台灣原訂明年初就要禁用。知情人士表示，含粉手套比較便宜，但因易引起醫護人皮膚過敏、增加患者傷口感染風險，衛福部近年都鼓勵醫院換成無粉手套，並規劃跟上德國、美國、日本、菲律賓等國，已預告明年元旦起禁用。

剩不到半年就要禁用的含粉手套，竟成為醫療院所的救星，北部另家醫院的急診醫師擔心，疫情沒完沒了，台灣或許無法如期禁用含粉手套，醫護人員職場健康面臨威脅。長庚紀念醫院助理教授級主治醫師黃毓惠表示，醫護人員常洗手，已經是手部濕疹高風險群了；對手套過敏的人，手部濕疹風險更高。如果別無選擇，症狀會越來越嚴重，包括皮膚超癢、脫皮、起水泡、甚至會乾裂劇痛。

市聯醫採購含粉手套之後，特別告知院內員工現有兩種手套可選，並提醒易過敏者優先選用無粉的。一名台大院內人士說，目前含粉、無粉手套都在用，只能盡量區分用途，原則是「讓最特殊的單位保有最好的物資。」

台大醫院企業工會呼籲相關政府單位，手套短缺已不是單一醫院或廠商的個案，而是繼口罩和防護衣服之後，再次浮現的物資危機。呼籲衛福部、食藥署、中央流行疫情指揮中心等相關單位，應盡快統籌並超前部署，提前因應供貨問題、協調廠商充沛供應醫療院所。另有醫界人士建議，醫用手套不在防疫戰備物資清單內，全靠醫院各憑本事採購，建議衛福部考慮將手套列入戰備物資。

檢診手套調貨難，台大醫院八月發信通知全院，直指「全球缺貨、緊急搶購、必須撙節。」圖／台大醫院企業工會提供
檢診手套調貨難，台大醫院八月發信通知全院，直指「全球缺貨、緊急搶購、必須撙節。」圖／台大醫院企業工會提供

台大醫院 疫情 衛福部

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