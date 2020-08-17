前桃檢察長彭坤業不續任案被質疑作業慢 法務部：沒拖延

前桃檢檢察長彭坤業涉關說後調高檢署主任檢察官，職期會日前決議不予續任主任，公文跑流程簽核中，但彭員將於27日退休，劍青檢改質疑公文拖延。法務部今天表示，沒有拖延。

劍青檢改今天聲明指出，職期審查會7月間決議彭坤業不予續任主任，但至今未報送法務部檢察官人事審議委員會，眼見彭坤業已申請退休，法務部是否藉行政作業程序拖延，讓彭坤業以主任之姿退休？請法務部從速加開檢審會審議通過彭坤業調任檢察官。

法務部官員表示，職期審查會所作決議，續任與否都會經公文流程，呈給部長簽核，僅「不予連任」會報送檢審會審議；彭坤業案，職期審查會原本是決議「連任」並呈給部長，部長認為應該「再酌」而退回。

法務部指出，職期審查會7月間再開會，決議為「不予連任」，公文跑流程簽核時，因有相關單位提出意見，目前還在綜合意見會簽中，還沒有送到部長手上，並沒有拖延。

至於申請退休部分，為彭坤業權益，已由其所屬高檢署送件給銓敘部核定，並不是法務部核定。

關說疑案起於桃園地檢署起訴時任壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，法院審理期間，檢察官論壇去年3月傳出，時任桃園地檢署檢察長彭坤業指示公訴檢察官促成認罪協商，遭檢察官質疑關說而拒絕。事發後，彭坤業改調台灣高等檢察署主任檢察官至今。

職期審查會主要審查一、二審主任檢察官適任與否及是否「拔官」，審查會主席為法務部政務次長，成員包含常務次長、檢察司長、檢察總長、高檢署檢察長、高分檢檢察長等。